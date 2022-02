Κοινωνία

Κρήτη – βιασμός ανήλικης: Στην φυλακή οδηγήθηκε ο 45χρονος

Σύμφωνα με την καταγγελία, βίαζε την αδερφή της γυναίκας του, από την ηλικία των 8 ετών.

Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 45χρονος που κατηγορείται για βιασμό της ανήλικης αδερφής της συζύγου του, κατ' εξακολούθηση.

Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια, όταν η 13χρονη μοιράστηκε με τη δασκάλα της όσα είχε βιώσει και η εκπαιδευτικός ενημέρωσε την αστυνομία.

Στην καταγγελία που έγινε στις αρμόδιες Αρχές, η μικρή φέρεται να είχε πέσει θύμα βιασμού τού εξ αγχιστείας συγγενούς της, επανειλημμένως, από τα 8 της χρόνια.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ανήλικη υποστηρίζει ότι ο καταγγελλόμενος είχε προβεί σε ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη μαζί της.

