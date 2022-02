Κόσμος

Μεταναστευτικό - Τσαβούσογλου: η Ελλάδα βυθίζει βάρκες στο Αιγαίο

Ο τούρκος ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεν χάνουν ευκαιρία οι Τούρκοι αξιωματούχοι όπως φαίνεται να εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό και να στρέφονται εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Αυτή τη φορά, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Φινλανδό ομόλογό του Πέεκα Χάβιστο στοχοποίησε την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Φινλανδός υπουργός Εξωτερικών, απάντησε στα πυρά Τσαβούσογλου και υποστήριξε την Ελλάδα και την Ε.Ε. ενώ μίλησε και για τις ευθύνες που φέρει και η Τουρκία.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επιρρίπτοντας ευθύνες στη χώρα μας για τον θάνατο 19 μεταναστών στο Αιγαίο:

"Η Ελλάδα συνεχίζει την πολιτική των επαναπροωθήσεων παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και το διεθνές δίκαιο. Πολλοί μετανάστες έχουν χάσει την ζωή του εξαιτίας αυτή της τακτικής γιατί η Ελλάδα βυθίζει τις βάρκες τους. Εξίσου ένοχη με την Ελλάδα είναι και η ΕΕ."

Λίγες ημέρες πριν και ο Ρ.Τ. Ερντογάν είχε επιτεθεί στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό, ενώ και ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης των Γκρίζων Λύκων, μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα για τη χώρα μας.

