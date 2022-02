Πολιτική

Novartis: Η Τουλουπάκη κλήθηκε να απολογηθεί ως κατηγορούμενη

Η Ελένη Τουλουπάκη σε μία μακροσκελή γραπτή δήλωση χαρακτηρίζει "τίτλο τιμής" την κλήση της από την ανακρίτρια.

Σε απολογία από την ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου κλήθηκε η πρώην εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη αναφορικά με τους χειρισμούς της στην υπόθεση Νοβάρτις. Η ίδια σε μία μακροσκελή γραπτή δήλωση χαρακτηρίζει "τίτλο τιμής" την κλήση της από την ανακρίτρια με την ιδιότητα της κατηγορούμενης και υποστηρίζει ότι επιτέλεσε το καθήκον της στο ακέραιο.





Η δήλωση της Ελένης Τουλουπάκη



«Τα τελευταία 3 χρόνια η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί τη συστηματική προσπάθεια μετατροπής ενός τεράστιου διεθνούς σκανδάλου στην αποκαλούμενη ως «σκευωρία Novartis». Από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση έφτασε στην Εισαγγελία Διαφθοράς δεχθήκαμε ακραίες συκοφαντικές επιθέσεις και πιέσεις κάθε είδους, προκειμένου να παρακωλυθούμε στο έργο μας και να καταστούμε εν τέλει οι ίδιοι κατηγορούμενοι, ως τάχα μέλη εγκληματικής οργάνωσης.



Στο πλαίσιο της συντεταγμένης και οργανωμένης αυτής προσπάθειας εναντίον μας, καταπατήθηκε κάθε έννοια του κράτους δικαίου και διάκρισης των εξουσιών, μεταξύ άλλων, με ωμές παρεμβάσεις πολιτικών στο ανώτατο επίπεδο, που προεξοφλούσαν το αποτέλεσμα ήδη από την έναρξη διερεύνησης της υπόθεσης και που, δυστυχώς, οι δικαστικές εξελίξεις δείχνουν απλά να τις επικυρώνουν.



Ως απάντηση στη θεσμική εκτροπή και έκπτωση, εγώ και οι συνυπηρετήσαντες με εμένα εισαγγελείς, παραμείναμε αταλάντευτα πιστοί στο Σύνταγμα και επιτελέσαμε το καθήκον μας, με εντιμότητα και ευσυνειδησία, προσηλωμένοι στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απόδοση του δικαίου, όπως οφείλαμε να κάνουμε. Οι κατήγοροί μας γνωρίζουν καλύτερα από όλους ότι διωκόμαστε ακριβώς γι΄ αυτό.



Σήμερα καλούμαι από την ελληνική δικαιοσύνη να απολογηθώ ως κατηγορούμενη . Για εμένα λοιπόν αυτή η κλήση προς απολογία είναι τίτλος τιμής. Τίτλος αναγνώρισης ότι ενήργησα με γνώμονα την αλήθεια για το δημόσιο συμφέρον, ότι δεν υπέκυψα σε πιέσεις, ότι ανέδειξα και εγώ για την πατρίδα μου το σκάνδαλο, το οποίο κόστισε τόσο ακριβά στη χώρα μας, στην Ευρώπη και σε χιλιάδες ανθρώπους που στερήθηκαν το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία. Ειμαι πεπεισμένη για την δικαίωση αλλωστε η εντιμότητα και η ακεραιότητα είναι ιδιότητες αυθύπαρκτες δεν ετεροπροσδιορίζονται.



Ως γνήσιο τέκνο της ιδιαίτερης πατρίδας μου , της Κρήτης, «δεν φοβάμαι τίποτα», εχω την ελπίδα μου στο Θεό και γιαυτό είμαι ελεύθερη. Μου αρκεί που επιτέλεσα τον καθήκον μου στο ακέραιο. Αυτή η βεβαιότητα και η ηρεμία θα είναι το οριστικό ζητούμενο για τους αληθινούς σκευωρούς που ήδη ατενίζουν την ιστορική καταδίκη τους. Αντίθετα η δική μου μόνη απάντηση και ακλόνητη θέση είναι η δέσμευσή μου, ότι θα εξακολουθήσω να υπηρετώ την αλήθεια και το δίκαιο, με σθένος, πραγματικά «μέχρι τέλους».»

