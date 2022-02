Πολιτική

Δένδιας: ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα

"Tο τελευταίο πράγμα που έχει ανάγκη η Ελλάδα, είναι διδάγματα και διδαχές από την Τουρκία για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων" είπε μεταξύ άλλων ο έλληνας ΥΠΕΞ.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της σημερινής επίσκεψής του στη Ρώμη, αλλά και στη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα.

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Eίχα την ευκαιρία να βρεθώ σήμερα στη Ρώμη και, καταρχήν, να συναντηθώ με την κυρία Γουίλιαμς, την ειδική σύμβουλο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη. Κάναμε μια εκτενή συζήτηση και μια πλήρη ανάλυση της κατάστασης στη Λιβύη σήμερα. Στη συνέχεια, επισκέφθηκα τον διευθυντή του World Food Program και είχα την ευκαιρία να του εγχειρίσω επιταγή για να χρησιμοποιηθεί για επισκευές, στο λιμάνι της Βεγγάζης. Ένα χώρο για τον οποίο η Ελλάδα έχει ζωτικό ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι βρίσκεται λιγότερο από 20 λεπτά πτήσης από την Κρήτη».

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε, «είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με 35 πρέσβεις αφρικανικών, ασιατικών και νοτιοαμερικανικών χωρών, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, για να μπορέσω να τους εξηγήσω και τις πάγιες ελληνικές θέσεις στα εθνικά θέματα, αλλά και για να ζητήσω την ψήφο των χωρών τους (όσων μέχρι σήμερα δεν έχουν δεσμευθεί) για την εκστρατεία μας για εκλογή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την περίοδο 2025-2026».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου για το μεταναστευτικό, μετά τη συνάντησή του με τον Φινλανδό ομόλογό του, ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε:

«Δεν έχω διαβάσει τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού και θα τηλεφωνήσω στον φίλο και ομόλογό μου, για να μου πει τι του είπε ο Τούρκος υπουργός. Όμως, θέλω να είμαι σαφής: το τελευταίο πράγμα που έχει ανάγκη η Ελλάδα, είναι διδάγματα και διδαχές από την Τουρκία για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για χειρισμό του μεταναστευτικού. Η Τουρκία -επαναλαμβάνω η Τουρκία- είναι αυτή η οποία εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό και χρησιμοποίησε τους μετανάστες σαν όπλο εκβιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. "Δεν δικαιούται, λοιπόν, διά να ομιλεί", για να θυμίσουμε μια παλιά φράση».

