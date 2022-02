Κοινωνία

Οπαδική βία - Ομόνοια: σφραγίστηκε σύνδεσμος οπαδών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.

"Λουκέτο" έβαλαν οι αρχές σε σύνδεσμο ομάδας στο κέντρο της Αθήνας που λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Μετά το τραγικό περιστατικό οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στην άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε επιχειρήσεις σε συνδέσμους τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ:

"Με απόφαση του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας σφραγίστηκαν σήμερα, Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, γραφεία συνδέσμου οπαδών ομάδας, στην οδό Μενάνδρου, επειδή λειτουργούσαν χωρίς την σχετική άδεια."

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Βιασμός: Ανατροπή με τις τοξικολογικές εξετάσεις

Ρίο: Σμήνος από ψαρόνια “μαύρισαν” τον ουρανό (εντυπωσιακό βίντεο)

Νίκος Κάτσικας: δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος