Κορονοϊός - Άγιον Όρος: αναβάλλεται η Σύναξη της Ιεράς Κοινότητας

Τα κρούσματα κορονοϊού στο Άγιον Όρος είναι αυξημένα και εντοπίζονται περισσότερο σε τέσσερις μονές.

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη, δεύτερη για φέτος, σύναξη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, λόγω έξαρσης της του κορονοϊού στη μοναστική πολιτεία.

Η Ιερά Επιστασία ενημέρωσε για την αναβολή, με μήνυμά της, τους αντιπροσώπους των μοναστηριών.

"Διά του παρόντος μηνύματος γνωρίζομεν υμίν ότι, λόγω αυξημένης εξάρσεως κρουσμάτων της πανδημίας σε όλο το 'Αγιον Όρος (Ιερές Μονές, Κελλιά, Καρυές, λαϊκοί εισερχόμενοι κ.λπ.), η Σύναξις της Ιεράς Κοινότητος της Πέμπτης, 28.1.2022 (σ.σ. 10 Φεβρουαρίου) δεν θα πραγματοποιηθεί" αναφέρεται στο μήνυμα που στάλθηκε στους αντιπροσώπους των ιερών μονών.

Η προηγούμενη, πρώτη για φέτος, πανηγυρική σύνοδος του οργάνου και ο ορισμός των αντιπροσώπων των μονών έγινε την περασμένη Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου. Η επόμενη σύναξη της Ιεράς Κοινότητας αναμένεται να οριστεί για την Δευτέρα, εκτός και εάν κριθεί ότι απαιτείται νέα αναβολή, λόγω της πανδημίας.

Τα κρούσματα στην Αθωνιάδα

Κρούσματα του κορονοϊού εντοπίζονται αυτή τη χρονική περίοδο σε τέσσερις μονές του Αγίου Όρους και αντιμετωπίζονται με καραντίνα, αλλά και σε κελιά και σε καταστήματα στην περιοχή των Καρυών, καθώς και στην Αθωνιάδα Σχολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους εβδομήντα μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου της Αθωνιάδας, περί τους δεκαπέντε νοσούν ελαφρά και έχουν μεταφερθεί και φιλοξενούνται προσωρινά, σε καραντίνα, στον ιεροκοινοτικό ξενώνα στις Καρυές, υπό την επίβλεψη επιμελητών.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στο λιμάνι της Ουρανούπολης εντοπίστηκαν, σε ελέγχους που γίνονται για τον κορονοιό, πάνω από ογδόντα πέντε κρούσματα σε προσκυνητές και σε εργαζόμενους, οι οποίοι επρόκειτο να μεταβούν στο Άγιον Όρος και δεν επιτράπηκε η είσοδος τους στην Αθωνική πολιτεία.

