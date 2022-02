Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο στο “φως”

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας συμπληρώνοντας το πάζλ της δολοφονικής επίθεσης στον Άλκη. Σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτεται πόσο οργανωμένα δρούσε η συμμορία, τα μέλη της οποίας είχαν διακριτούς ρόλους.

Ήταν λίγα λεπτά μετα τις 12 όταν τα αυτοκίνητα των συλληφθέντων κάνουν βόλτες στους σκοτεινούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στο νέο βίντεο πλέον φαίνονται καθαρά μπροστά το λευκό αυτοκίνητο ακολουθεί το μαύρο, το δεύτερο λευκό και ένα ακόμη. Λίγα λεπτά αργότερα σταματούν και ακούγονται κραυγές και ουρλιαχτά.

Είναι η στιγμή που δολοφονούν τον 19χρονο Αλκή Καμπανό και χτυπούν με ρόπαλα και κλωτσιές τους δυο φίλους του. Μόλις ολοκληρώνουν το δολοφονικό τους έργο τρέχουν προς τα αυτοκίνητα προκειμένου να εξαφανιστούν.

«Γύρω στις 23.30 ξεκινήσαμε για την επίθεση τρία αυτοκίνητα. Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο ραντεβού. Κάναμε βόλτες στα στενά της Χαριλάου μήπως βρούμε κανέναν. Όπως ήμασταν στην Πλαστήρα το τρίτο αυτοκίνητο, έστριψε στη Γαζή εκεί που έγινε το συμβάν. Από το αυτοκίνητο βγήκαν έξω τρία άτομα και τους ρώτησαν τί ομάδα είστε. Απάντησαν "Άρης ρε π...". Είχαν σταματήσει και τα άλλα δύο αυτοκίνητα και βγήκαν τα άτομα έξω και κινήθηκαν στους πέντε οπαδούς του Άρη που κάθονταν στα σκαλιά της οικοδομής. Οι δύο πρόλαβαν και έφυγαν τρέχοντας. Ποιός χτύπησε ποιόν δεν μπορούσα να διακρίνω. Ο …είχε το δρεπάνι, ο ... το μαχαίρι και αυτοί όρμηξαν. Επιτέθηκαν και μαχαίρωναν επαναλαμβανόμενα», υποστήριξε ένας εκ τον κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Λήδα-Καλλιόπη Κοβάτση τα μαχαιρώματα ήταν απανωτά και συγκεκριμένα μη αφήνοντας κανένα περιθώριο ζωής για τον Άλκη.

Το προφίλ των συλληφθέντων

Οι δράστες συντονισμένα μπαίνουν στα τρία αυτοκίνητα που τους περιμένουν με ανέμενες μηχανές ώστε να επιταχύνουν και να εξαφανιστούν και πάλι. Στο πρώτο αυτοκίνητο τους περιμένει ο Α.Κ ο πρώτος συλληφθέντας και μπαίνουν άλλοι 3. Στο δεύτερο αυτοκίνητο τρέχουν να μπουν οι υπόλοιποι. Όλοι τους εδώ είναι Έλληνες και ένας από αυτούς είναι σεσημασμένος. Στο τρίτο αυτοκίνητο μπαίνουν άλλοι 4 όπου οδηγός είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής και στην παρέα είναι και ο εταίρος νεαρός που καταζητείται πλέον στην Αλβανία.

«Λένε ψέματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε το παιδί δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν. Δεν είμαστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 συγγενής του ποδοαφαιριστή.

Ο πρώην ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει πέσει ο ίδιος θύμα οπαδικής επίθεσης στα τέλη Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα είχε αρνηθεί να κατονομάσει τους δράστες και το περιστατικό είχε καταγραφεί ως ληστεία.

Οι ρόλοι και τα ραντεβού μέσω social media

Ο ίδιος είναι και ο μικρότερος της παρέας. Μάλιστα όλοι τους είχαν και από έναν ρολό. Άλλος πλησίαζε τους πιο μικρούς, άλλος τους εφήβους και άλλους τους μικρότερους. Τα καλέσματα για τον καθορισμό των ραντεβού τα έκαναν μέσα από τα προφίλ τους στο διαδίκτυο.

«Επιτεθήκαμε στην περιοχή, επειδή οπαδοί του Άρη είχαν επιτεθεί σε δικούς μας στο Ωραιόκαστρο, πριν από λίγες εβδομάδες. Ο 23χρονος που κάνει κουμάντο στις μικρές ηλικίες, πρότεινε να γίνει η επίθεση και αρχίσαμε να παίρνουμε τηλέφωνα σε συνδέσμους. Τηλεφώνησε σε κάποιον να δει αν έχει άτομα στη Χαριλάου και είπε ότι έχει αλλά όχι πολλά άτομα», υποστήριξε ένας εκ των συλληφθέντων.

Σύμφωνα μάλιστα με τον δικηγόρο του πρώτου συλληφθέντα ο πελάτης του απλά ήταν οδηγός και τίποτα άλλο, άλλωστε είναι ο μοναδικός που δε διατηρεί προφίλ σε σελίδες κοινωνικής δείκτης.

Εν τω μεταξύ, στο δεξί χέρι ενός από τους συλληφθέντες οι αρχές εντόπισαν χτύπημα που οφείλεται πιθανότατα σε αιχμηρό αντικείμενο. Αυτό που ψάχνουν να δουν είναι αν το βιολογικό του υλικό υπάρχει πάνω στο δρεπάνι που πηρέ τη ζωή του Άλκη.

