Γεωργία Μπίκα - Τοξικολογικές: Το πόρισμα των Ελβετών

Αποκαλυπτικό το πόρισμα των Ελβετών για την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει η Γεωργία.

Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση της καταγγελίας για βιασμό στη Θεσσαλονίκη βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το zougla.gr, αποκαλύπτει το πόρισμα των Ελβετών επιστημόνων που έκαναν τις εξετάσεις στο δείγα ούρων της καταγγέλουσας, Γεωργίας Μπίκα. Όπως αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο, τα δείγματα παρελήφθησαν στις 20 Ιανουαρίου 2022 και μέσα στο έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρεται πως μεταξύ του συμβάντος και της δειγματοληψίας ούρων πέρασαν περισσότερες από 16 ώρες, “είναι λοιπόν πιθανόν η αιθανόλη να είχε αποβληθεί από το σώμα”.

Ακόμη φαίνεται στο πόρισμα: “Η ανάλυση των δειγμάτων έδειξε υψηλές συγκεντρώσεις των άμεσων αλκοολικών δεικτών αιθυλογλυκουρονίδιου (EtG) και θειικού αιθυλεστέρα (EtS), που υποδηλώνει ότι προηγουμένως έχει καταναλωθεί υψηλή ποσότητα αιθανόλης, η οποία ενδέχεται να έχει οδηγήσει σε υψηλή συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα (πάνω από 0,8 gr ανά κιλό ή και υψηλότερο)”

Τι αναφέρει το πόρισμα:

“Μεταξύ του υπόπτου συμβάντος και του χρόνου λήψης των δειγμάτων ούρων της Γεωργίας Μπίκα πέρασαν πάνω από 16 ώρες. Είναι λοιπόν πιθανόν η αιθανόλη να είχε αποβληθεί από το σώμα, αφού ο ρυθμός αποβολής της κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 0,2 gr ανά κιλό αιθανόλης ανά ώρα. Η ανάλυση των δειγμάτων έδειξε υψηλές συγκεντρώσεις των άμεσων αλκοολικών δεικτών αιθυλογλυκουρονίδιου (EtG) και θειικού αιθυλεστέρα (EtS), που υποδηλώνει ότι προηγουμένως έχει καταναλωθεί υψηλή ποσότητα αιθανόλης, η οποία ενδέχεται να έχει οδηγήσει σε υψηλή συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα (πάνω από 0,8 gr ανά κιλό ή και υψηλότερο).

Η ακριβής συγκέντρωση αιθανόλης στο αίμα τη στιγμή του συμβάντος δεν μπορεί να εξαχθεί από τις συγκεντρώσεις EtG και EtS (όπως εξηγείται παραπάνω) στο δείγμα ούρων. Για τον θεωρητικό υπολογισμό συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίμα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή πρέπει να είναι γνωστές οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και η χρονική στιγμή κατανάλωσης. Επίσης, πρέπει να είναι γνωστή η ώρα του συμβάντος, το βάρος και το ύψος του σώματος. Εάν αυτά τα δεδομένα έχουν γνωστοποιηθεί, τότε είναι δυνατόν να υπάρξει ένας θεωρητικός υπολογισμός.

Το γαμμαϋδροξυβουτυρικό οξύ (GHB, «ΥΓΡΟ ΕΚΣΤΑΣΙ») δεν ήταν ανιχνεύσιμο στο δείγμα ούρων που εστάλη.

Η φασματομετρική διαλογή – ανάλυση μάζας (με φασματομετρία μάζας υψηλής ευκρίνειας) για φάρμακα κατάχρησης, φάρμακα και ξενοβιοτικά (ουσίες που επηρεάζουν τις φυσιολογικές λειτουργίες) δεν αποκάλυψε στοιχεία για την πρόσληψη εξωγενών ουσιών εκτός από την καφεΐνη, η οποία ανιχνεύτηκε εκτός από τους κύριους μεταβολίτες της θεοβρωμίνη και θεοφυλλίνη στο δείγμα ούρων”.

