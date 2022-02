Αθλητικά

EuroCup: Ο Προμηθέας δεν άντεξε στην Τουρκία

Στο... βυθό της κατάταξης του Β' ομίλου στο EuroCup, με ρεκόρ 3-9, παρέμεινε ο Προμηθέας, μετά την ήττα του με 87-76 επί τουρκικού εδάφους από τη Μπουρσασπόρ, για τη 13η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, κυρίως από τα 6.75 (10/23 τρίποντα), όπως και τα σωστά αμυντικά αντανακλαστικά, κράτησαν τους Αχαιούς σε απειλητική θέση μέχρι το 38΄. Ωστόσο, το καταστροφικό τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης, καταδίκασε τον Προμηθέα, που έχασε την επαφή με την τουρκική ομάδα και παραδόθηκε με το τελικό 87-76.

Συγκεκριμένα, με τον Αγραβάνη να ευστοχεί στο τέταρτο του τρίποντο στην αναμέτρηση η ομάδα του Ηλία Ζούρου βρέθηκε στο -4 (80-76 στο 38΄), δείχνοντας αποφασισμένη για την ανατροπή. Ωστόσο, η απάντηση του Νίνταμ έδωσε το έναυσμα στη Μπουρσασπόρ για ένα ξέσπασμα, το οποίο μεταφράστηκε σε σερί 7-0, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, απέναντι σε έναν Προμηθέα που πλήρωσε λάθη και αστοχία στο κρισιμότερο σημείο της αναμέτρησης.

Κορυφαίος των Αχαιών, για ακόμη μία φορά, ο Δημήτρης Αγραβάνης με 19 πόντους, ενώ στους 16 σταμάτησε ο Κέντρικ Ρέι και στους 12 ο εξαιρετικός απόψε Νίκος Γκίκας (4/7 τρίποντα, 6 ασίστ). Από τους Τούρκους έλαμψε ο Άντριους Άντριου με 24 πόντους και 5/10 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 44-43, 70-62, 87-76

Οι συνθέσεις:

ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ (Αλιμπίγεβιτς): Νίνταμ 14 (4), Τουρέν 10, Ουτκού 3 (1), Μπιτίμ 12 (2), Άντριους 24 (5), Χέιζ 16, Γκετσίμ, Ντουντζίνσκι 8

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 16 (2), Γκραντ 8, Γκάντι 1, Χαντ 4, Αγραβάνης 19 (2), Γκίκας 12 (4), Ρογκαβόπουλος 2, Σίμπσον 7 (1), Άντριτς 7 (1).

