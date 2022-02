Οικονομία

ΕΚΤ: “Εξαιρετικό” σχέδιο της Ελλάδας να “ρίξει” τα κονδύλια της ΕΕ για την πανδημία

Ο Μπάιστερμπος κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις «και μετά το τέλος της διαδικασίας ενισχυμένης εποπτείας».



Η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, ακόμη και μετά το τέλος της περιόδου αυξημένης εποπτείας από τους πιστωτές, προκειμένου να προωθήσει την αναβάθμιση της αξιολόγησης του δημόσιου χρέους της και να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα, Μάρτιν Μπάιστερμπος.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Bloomberg, ο κ. Μπάιστερμπος αναφέρει ότι «η διαδικασία ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας μπορεί να υποστηριχθεί από μια συνεπή στρατηγική με πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τις εναπομένουσες ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας».

«Παρά τις δυσκολίες από την πανδημία, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην υλοποίηση μιας μεταρρυθμιστικής ατζέντας που αναμένεται να ενισχύσει τα θεμέλια για την οικονομική ανάπτυξη», σύμφωνα με τον κ. Μπάιστερμπος, ο οποίος κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις «και μετά το τέλος της διαδικασίας ενισχυμένης εποπτείας». Ο ίδιος χαρακτήρισε «εξαιρετικό» το σχέδιο της Ελλάδας να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πανδημία, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Η Ελλάδα παραμένει δύο βήματα μακριά από την επενδυτική βαθμίδα - ένα επίπεδο που αναμένει να ανακτήσει το αργότερο μέχρι το 2023, αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg, στο οποίο επισημαίνεται ότι στον χρηματοπιστωτικό τομέα η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία αν και μειώθηκαν από το υψηλό των 107 δισ. ευρώ το 2016, παρέμειναν στα περίπου 21 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Ο Μάρτιν Μπάιστερμπος υπογραμμίζει πάντως την «ουσιαστική πρόοδο» που έχουν σημειώσει οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια, ενώ ο αντίκτυπος της πανδημίας στον νέο δανεισμό είναι μέχρι τώρα περιορισμένος.

