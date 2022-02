Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Άνδρας προσπάθησε να ναρκώσει καθηγήτρια

Άντρας φέρεται να επιτέθηκε στην καθηγήτρια, τη στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνητό της. Τι κατήγγειλε η ίδια για το περιστατικό.



Μια ασυνήθιστη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Ένας άντρας φέρεται να επιτέθηκε σε μία καθηγήτρια, τη στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνητό της.

Όπως κατήγγειλε η ίδια, ο άγνωστος άντρας προχώρησε προς το μέρος της, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου, ακούμπησε ένα βρεγμένο πανί στο πρόσωπό της και τη νάρκωσε. Όπως ανέφερε η καθηγήτρια το πανί αυτό είχε μία περίεργη μυρωδιά.

Τη στιγμή της επίθεσης από το σημείο πέρασε ένας διανομέας και ο δράστης τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας πίσω του το βρεγμένο πανί. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με κάτοικους της περιοχής να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα.

Λίγο πριν φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., εμφανίστηκε ένας άνδρας ο οποίος ξεκίνησε να μιλάει με την καθηγήτρια. Χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, πήρε το βρεγμένο πανί και απομακρύνθηκε.

Σύμφωνα με το Mega, ο δράστης που επιτέθηκε στην καθηγήτρια, ήταν μελαχρινός, μετρίου αναστήματος και μιλούσε σπαστά ελληνικά, ενώ ο άντρας που μάζεψε το πανί ήταν περίπου 50 ετών.

