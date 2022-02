Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Δυσκολεύτηκε αλλά πήρε την πρόκριση

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατόρθωσε να κερδίσει με 2-1 στα σετ τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς-Φοκίνα και πήρε την πρόκριση στο ABN AMRO World Tennis Tournament του Ρότερνταμ.

«Ποδαρικό»... με το δεξί, έστω και με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο ABN AMRO World Tennis Tournament του Ρότερνταμ.

Στην 5η του συμμετοχή στο τουρνουά της ολλανδικής πόλης ο Έλληνας τενίστας (νο1 του ταμπλό) χρειάστηκε να δώσει όλες τις δυνάμεις του για να κάμψει την αντίσταση του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς-Φοκίνα (νο46 του κόσμου) με 2-1 σετ (7-5, 6-7, 6-4) και να προκριθεί στον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Απέναντι στον Ισπανό τενίστα, ο οποίος στη διάρκεια του πρώτου σετ τραυματίστηκε στο πόδι και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για να μπορέσει να συνεχίσει, ο Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά τελικά πήρε τη νίκη και θα συνεχίσει στο τουρνουά, τρίτο στο οποίο συμμετέχει μέσα στο 2022.

Μετά την ήττα του στον ημιτελικό του Australian Open από τον Ντανίιλ Μεντβέντεφ, ο 23χρονος πρωταθλητής θέλει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο 500άρι τουρνουά του Ρότερνταμ, όπου την περασμένη χρονιά είχε φτάσει μέχρι την τετράδα (σ.σ. ηττήθηκε από το μετέπειτα κάτοχο του τροπαίου, Αντρέι Ρούμπλεφ).

Τα κατάφερε απέναντι στον Ισπανό, στη δεύτερη μεταξύ τους συνάντηση. Σε αυτή που είχε προηγηθεί το 2021, ο Τσιτσιπάς είχε φύγει νικητής με απόσυρση στους προημιτελικούς του Monte Carlo Masters, το οποίο αργότερα κατέκτησε.

O αντίπαλος του Έλληνα τενίστα στον 2ο γύρο θα προκύψει αύριο (9/2) από το ζευγάρι, Λόιντ Χάρις-Ίλια Ιβάσκα.

