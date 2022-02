Κόσμος

Κολομβία: Δεκάδες νεκροί από κατολίσθηση (εικόνες)

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν από την κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες Τρίτη στην κοινότητα Ντοσκεμπράδας, στην επαρχία Ρισαράλδα της δυτικής Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Υπάρχουν 14 νεκροί, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, και περισσότεροι από 30 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο Άλβαρο Αρίας, αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης στην πρωτεύουσα της Ρισαράλδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη αρκετών ανθρώπων μετά την κατολίσθηση, η οποία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Ο κυβερνήτης της Ρισαράλδα, ο Βίκτορ Μανουέλ Ταμάγιο, εξήγησε ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν την κατολίσθηση που παρέσυρε σπίτια. Τόνισε ότι είναι απαραίτητη η εκκένωση της περιοχής και η μετεγκατάσταση πολλών κατοίκων, εξαιτίας του κινδύνου νέων κατολισθήσεων.

Στο σημείο της κατολίσθησης επιχειρούν συνεργεία έρευνας και διάσωσης που προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες.

