Ο Πογέτ ήρθε στην Αθήνα για υπογραφές

Σε ελληνικό έδαφος πατά από το βράδυ της Τρίτης ο νέος εκλέκτορας της Εθνικής ομάδας

Σε ελληνικό έδαφος πατά από το βράδυ της Τρίτης ο νέος εκλέκτορας της Εθνικής ομάδας, ο Ουρουγουανός Γκουστάβο Πογέτ.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλός», μέσω Λονδίνου, λίγο μετά τις 22:00.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν άνθρωποι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Την Τετάρτη ο Πογέτ θα βρεθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας και θα υπογράψει το συμβόλαιό του, οπότε και θα ανακοινωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

