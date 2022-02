Κόσμος

Περού: 4 κυβερνήσεις σε 6 μήνες!

Μόλις τρεις ημέρες κράτησε το αξίωμα, ο τρίτος πρωθυπουργός που ορκίστηκε από την ημέρα που ανέλαβε την εξουσία ο Πρόεδρος της χώρας, Πέδρο Καστίγιο.

Ο πρόεδρος του Περού, ο Πέδρο Καστίγιο, ονόμασε χθες Τρίτη την τέταρτη κυβέρνησή του τους έξι μήνες που ασκεί την εξουσία, με επικεφαλής τον δικηγόρο Ανίβαλ Τόρες, που θα αντικαταστήσει τον πρώην πρωθυπουργό, που κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία και δεν παρέμεινε στο αξίωμα παρά μόλις τρεις ημέρες.

Ο Ανίβαλ Τόρες, 79 ετών, ο οποίος είχε ονομαστεί υπουργός Δικαιοσύνης της προηγούμενης κυβέρνησης, ορκίστηκε κατά τη διάρκεια σύντομης τελετής στη Λίμα. Ούτε ο αρχηγός του κράτους, ούτε ο νέος πρωθυπουργός του έκαναν δηλώσεις μετά την ορκωμοσία, στην οποία ο κ. Καστίγιο έκανε την εμφάνισή του χωρίς το παραδοσιακό του πλατύγυρο καπέλο, που φόραγε σε σχεδόν όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του ως τώρα.

Η νέα 19μελής κυβέρνηση είναι η τέταρτη που ονομάζει αφότου ανέλαβε την εξουσία, την 28η Ιουλίου, ο πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο, που εξελέγη με κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Οι πρώτοι έξι μήνες της θητείας του σημαδεύτηκαν από σφοδρές συγκρούσεις μέσα στην κυβέρνησή του και από επιθέσεις της ριζοσπαστικής δεξιάς, που δοκίμασε τον Δεκέμβριο, χωρίς επιτυχία, το όπλο της παύσης του και της παραπομπής του στη δικαιοσύνη.

Πριν από μία εβδομάδα, ο κ. Καστίγιο είχε ονομάσει το νέο του υπουργικό συμβούλιο, μετά την απρόσμενη παραίτηση που υπέβαλε η πρωθυπουργός Μίρτα Βάσκες εξαιτίας των διαφωνιών για τις προαγωγές και τις κρίσεις αξιωματικών στις τάξεις της περουβιανής αστυνομίας.

Όμως ο βουλευτής Έκτορ Βαλέρ Πίντο, που τη διαδέχθηκε, βρέθηκε αμέσως αντιμέτωπος με θύελλα επικρίσεων εξαιτίας των αποκαλύψεων των μέσων ενημέρωσης σχετικά με το ότι η εκλιπούσα σύζυγός του και η κόρη του είχαν καταγγείλει το 2016 ενδοοικογενειακή βία. Τρεις ημέρες αργότερα, ο κ. Καστίγιο ανακοίνωνε πως θα προχωρούσε σε ανασχηματισμό, αφήνοντας να εννοηθεί η αποχώρηση του κ. Πίντο. Διατήρησε τον τεχνοκράτη Όσκαρ Γκράχαμ, που έχει την εύνοια των επενδυτών, στο υπουργείο Οικονομικών, που του ανέθεσε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Πέδρο Καστίγιο, πρώην εκπαιδευτικός που ανδρώθηκε σε φτωχό χωριό της επαρχίας στις Άνδεις, εξελέγη με το μικρό μαρξιστικό-λενινιστικό κόμμα Ελεύθερο Περού, αλλά ήδη στη διάρκεια της προεδρίας του έχει κάνει δεξιά στροφή.

Η τέταρτη κυβέρνηση Καστίγιο θα χρειαστεί να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κογκρέσο.

