Κόσμος

Κορονοϊός: 400 εκατομμύρια κρούσματα παγκοσμίως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Εφιαλτικός” ο αριθμός των ασθενών που έχασαν την ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού σε όλον τον κόσμο. Ποιες χώρες είναι πρώτες στην “μαύρη λίστα”.

Τα κρούσματα κορονοϊού που έχουν επιβεβαιωθεί σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύρια χθες Τρίτη, ενώ οι θάνατοι εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 έχουν πλέον φθάσει τους 5.761.208, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων μολύνσεων ανερχόταν σε 400.244.031 χθες στις 17:21 τοπική ώρα (στις 00:21 σήμερα Τετάρτη, ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τους αριθμούς αυτής της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης.

Οι ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφεί 77.025.027 μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό και έχουν χαθεί οι ζωές 908.262 ανθρώπων, παραμένουν η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο χτύπημα από την πανδημία στην υφήλιο. Οι αριθμοί που καταγράφουν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 19% των κρουσμάτων και πάνω από το 15% των θανάτων σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Ινδία καταγράφει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων στον κόσμο (42.339.611), ακολουθούμενη από τη Βραζιλία (26.776.620), τη χώρα με τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στον κόσμο (το Τζονς Χόπκινς κάνει λόγο για 634.057 νεκρούς, ενώ το βραζιλιάνικο υπουργείο Υγείας για λίγους λιγότερους, 633.810 χθες).

Στα κράτη όπου έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 12 εκαομμύρια κρούσματα συγκαταλέγονται η Γαλλία, η Βρετανία, η Ρωσία και η Τουρκία.

Ο αριθμός των κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια την 26η Ιανουαρίου 2021, έφθασε τα 200 εκατομμύρια την 4η Αυγούστου της ίδιας χρονιάς· και έσπασε το φράγμα των 300 εκατομμυρίων μόλις την 6η Ιανουαρίου 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ιταλία: γονείς αρνήθηκαν μετάγγιση με αίμα εμβολιασμένων

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 168 σημεία

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και βροχές την Τετάρτη