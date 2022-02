Κοινωνία

Κακοκαιρία - Πλοία: προβλήματα στα δρομολόγια

Μετ΄ εμποδίων διεξάγονται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω των ισχυρών ανέμων. Ποια πλοία θα μείνουν με δεμένους κάβους στα λιμάνια.

Συνεχίζονται τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω των θυελλωδών βόρειων ανέμων που συνεχίζουν να επικρατούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, που σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια.

Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων για τον Αργοσαρωνικό.

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές τα δρομολόγια των πλοίων διεξάγονται κανονικά.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία, για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

