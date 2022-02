Κοινωνία

Γεωργία Μπίκα - Γαλεντέρης: οι εξετάσεις δείχνουν μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ (βίντεο)

Ανατροπή στην πολύκροτη υπόθεση από τον τεχνικό σύμβουλο της 24χρονης. Τι αναφέρει για τις μεταβλητές που ανιχνεύθηκαν, τις “αιχμές” των Ελβετών για το δείγμα και το στοιχείο που μπορεί να “αλλοιώνει” το αποτέλεσμα.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Δημήτρης Γαλεντέρης, Τεχνικός Σύμβουλος της Γεωργίας Μπίκα, που έχει καταγγείλει τον βιασμό της την νύχτα της Πρωτοχρονιάς, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Γαλεντέρης αναφέρθηκε στην ανατροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε δείγμα ούρων της Γεωργίας Μπίκα, λέγοντας «είδα τα δημοσιεύματα που μιλούσαν για χαμηλές ποσότητες αλκοόλ στο αίμα. Όμως, η εξέταση δείχνει πως υπήρχαν υψηλά ποσά μεταβολητών του αλκοόλ. Το αλκοόλ αλλάζει μορφή όταν μπαίνει στο αίμα μας. Σε μια εξέταση ανιχνεύεται ή το αλκοόλ αναλλοίωτο ή αυτούς τους μεταβολητές».

«Η εξέταση δείχνει υψηλή κατανάλωση αλκοόλ. Πόσα ποτά ήπιε και πόσο την επηρέασαν δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα, πρέπει να γίνει περαιτέρω ανάλυση. Τα ποσά (σημ: των εξετάσεων) που έχουμε μπροστά μας δείχνουν ότι είχε σημαντική κατανάλωση αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα», προσέθεσε ο κ. Γαλεντέρης.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν μπορούσε να ανιχνευθεί στο δείγμα ούρων που ελήφθη, εάν είχε ριχτεί πχ. ένα χάπι βιασμού στο ποτό της Γεωργίας Μπίκα, ο τεχνικός σύμβουλος της 24χρονης επεσήμανε πως «υπάρχουν τοξικές ουσίες που δεν ανιχνεύονται, αν δεν γίνουν γρήγορα οι εξετάσεις σε δείγμα πχ. μέσα σε 12 ώρες. Το σχολιάζουν και οι Ελβετοί, πως πέρασαν πάνω από 16 ώρες για την λήψη του δείγματος από ούρα της Γεωργίας»

«Το θέμα είναι πως και η Γεωργία ούρησε αρκετές φορές τις προηγούμενες ώρες πριν δώσει το δείγμα για την ανάλυση», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως και αυτό συνέβαλε στο τελικό αποτέλεσμα των εξετάσεων.

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Δημήτρης Γαλεντέρης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

