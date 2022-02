Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γκάγκα: Δεν πέθανε ασθενής λόγω burnout των υγειονομικών

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την πανδημία, τον εμβολιασμό και την πίεση στο ΕΣΥ.

Για την ανάγκη να πειστούν περισσότεροι να εμβολιαστούν μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ο εμβολιασμός πάει καλά, έχουμε κάνει πολλά βήματα, νομίζω πρέπει να κάνουμε κι άλλα για να πείσουμε κι άλλους», είπε σχετικά, τονίζοντας ότι, είναι «απολύτως απαραίτητο για τους άνω των 60», αφού «οι θάνατοι είναι στους άνω των 80».

«Η πιθανότητα για τον 30άρη είναι να το αντιμετωπίσει ως γρίπη, αλλά οι μεγάλοι με συνοδά νοσήματα είναι ευάλωτοι, είναι γεμάτες οι ΜΕΘ και οι κλίνες με αυτές τις ηλικίες», σημείωσε σχετικά.

Επικαλούμενη στοιχεία της 4ης ΥΠΕ, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη, η Μίνα Γκάγκα υπογράμμισε πως από τις 13.500 εισαγωγές του 2021, οι περισσότερες ήταν στο ίδιο χρονικό διάστημα.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί είναι να μειώσουμε τους δείκτες», είπε και συμπλήρωσε πως «ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι του ΕΣΥ, οι ΥΠΕ και το υπουργείο».

Ειδικά για το ΕΣΥ παραδέχθηκε πως «υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ο νόμος θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, αλλάζουν όλα».

Ερωτηθείσα για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, που είναι σε αναστολή και για το αν θα απολυθούν, είπε πως «δεν είναι απόφαση που έχει ληφθεί αυτήν τη στιγμή, πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μου θα εμβολιαστούν».

Διαβεβαίωσε δε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ότι, «δεν υπάρχει περίπτωση να έχει μείνει άνθρωπος επειδή είναι από burnout οι γιατροί και οι νοσηλευτές».

Απευθύνοντας έκκληση να μη συγκρίνουμε τα δεδομένα της Ελλάδας με αυτά της Αγγλίας είπε πως, «εμεί διασωληνώνουμε ανθρώπους που είναι μεγάλοι, η Αγγλία όχι. Είναι ρατσιστικό και λυπάμαι. Η διασωλήνωση γίνεται σε ανθρώπους που υπάρχει πιθανότητα να βγει και να έχει καλή ποιότητα ζωής».

