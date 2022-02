Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: Καταγγελία για επίθεση σε 17χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πατέρας ποδοσφαιριστή του Άρη καταγγέλλει την επίθεση σε βάρος του γιου του, στα Λαδάδικα.

Νέα υπόθεση οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με θύμα αυτήν τη φορά 17χρονο ποδοσφαιριστή της ομάδας νέων Κ19 του Άρη.

Σύμφωνα με τον πατέρα του, το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ, της ομάδας κάτω των 19, ο 17χρονος μετά από γκολ που κατάφερε πήγε στον τηλεοπτικό φακό και φίλησε την φανέλα.

Λίγες μέρες μετά κι ενώ ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρισκόταν στα Λαδάδικα, όπου διασκέδαζε με τους φίλους του, τον πλησίασαν επτά άτομα, που προέκυψε πως ήταν μπράβοι των μαγαζιών της περιοχής και τον ρώτησαν αν είναι «το σκουλήκι που σηκώνει τη φανέλα και φιλά το σήμα», για να αρχίσουν να τον χτυπούν, και του προκάλεσαν τραύματα στη μύτη και στο ζυγωματικό αλλά και κάκωση το πρόσωπο.

Ο πατέρας του κατήγγειλε την επίθεση και έχει ταυτοποιηθεί ένας 28χρονος υπήκοος Αλβανίας που είναι ηγετικό στέλεχος συνδέσμου οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και ο οποίος έχει καταδικαστεί για παλαιότερα τα περιστατικά οπαδικής βίας και θεωρείται άνθρωπος της νύχτας. Άλλα δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Αλβανός έχουν επίσης ταυτοποιηθεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία, και αναζητούνται οι άλλοι τέσσερις δράστες. Οι άλλοι τρεις είναι προσωρινά ελεύθεροι.

Όπως καταγγέλλει ο πατέρας του νεαρού, από το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλλεξε η αστυνομία κατά την έρευνα φάνηκε ότι οι 7 είχαν βγει για κυνήγι οπαδών του Άρη. Είχαν μάλιστα δεχθεί επίθεση άλλα δύο άτομα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο πατέρας εμφανώς συγκλονισμένος είπε ότι και ο δικός του γιος θα μπορούσε να είναι στη θέση του Άλκη. Όπως είπε, το παιδί έχασε τις αισθήσεις του από τα χτυπήματα. Τόνισε επίσης πως η κατάσταση έχει ξεφύγει σε τέτοιο βαθμό που εάν η αστυνομία ερευνούσε σε βάθος την οπαδική βία «θα άδειαζε η μισή πόλη».

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πογέτ ήρθε στην Αθήνα για υπογραφές

Κορονοϊός – Γκάγκα: Δεν πέθανε ασθενής λόγω burnout των υγειονομικών

Κορονοϊός - Ιταλία: γονείς αρνούνταν μετάγγιση με αίμα εμβολιασμένων