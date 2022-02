Αθλητικά

Μιλγούκι: “Άπιαστος” Αντετοκούνμπο “στρίμωξε” τους Λέικερς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάθε μέρα και καλύτερος ο Γιάννης με την ομάδα του να συντρίβει τους Λέικερς.

Με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το Μιλγουόκι μετέτρεψε σε... υγιεινό περίπατο το ντέρμπι με του Λέικερς στο Λος Άντζελες. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν απλά... ακαταμάχητος σημείωσε 44 πόντους (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο, 17/20 σουτ, 8/13 βολές) και ήταν ο κορυφαίος για τα «ελάφια»

Καλή εμφάνιση και από τους Κρις Μίντλετον με (21 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Μπόμπι Πόρτις (23 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5/9 τρίποντα).

Για τους Λέικερς ξεχώρισε ο Λεμπρόν Τζέιμς ο οποίος σημείωσε 27 πόντους (8 ασίστ, 5 ριμπάουντ) και ο Άντονι Ντέιβις με 22 πόντους (9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 τάπες).

Το Μιλγουόκι έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης από την αρχή και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Λέικερς. Στο πρώτο δωδεκάλεπτο προηγήθηκε με 38-24 και στο ημίχρονο με 78-56 και κράτησε τη διαφορά έως το τέλος.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Φιλαδέλφια - Φοίνιξ: 109-114

Ατλάντα - Ιντιάνα: 133-112

Μπρούκλιν - Βοστώνη: 91-126

Μέμφις - ΛΑ Κλίπερς: 135-109

Νέα Ορλεάνη - Χιούστον: 110-97

Ντάλας - Ντιτρόιτ: 116-86

Ντένβερ - Νέα Υόρκη: 132-115

Σακραμέντο - Μινεσότα: 114-132

Πόρτλαντ - Ορλάντο: 95-113

ΛΑ Λέικερς - Μιλγουόκι: 116-131

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: Καταγγελία για επίθεση σε 17χρονο

Κορονοϊός – Γκάγκα: Δεν πέθανε ασθενής λόγω burnout των υγειονομικών

Κορονοϊός - Ιταλία: γονείς αρνούνταν μετάγγιση με αίμα εμβολιασμένων