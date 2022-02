Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Μαρτυρία για την απόπειρα νάρκωσης καθηγήτριας (βίντεο)

Τι λέει μια από τους περιοίκους που έσπευσαν κοντά στην γυναίκα. Πως κινήθηκε ο δράστης, σύμφωνα με την καταγγελία και ποιος “έσπευσε” να μαζέψει το πανί που ήταν βρεγμένο με ουσία.

Για την επίθεση στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, που καταγγέλλει ότι δέχθηκε μια καθηγήτρια το βράδυ της Δευτέρας, από έναν άνδρα που προσπάθησε να την ναρκώσει, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μία περίοικος, η οποία βρέθηκε κοντά στην γυναίκα, λίγη ώρα μετά την επίθεση που αναφέρει ότι δέχθηκε.

Όπως κατήγγειλε η καθηγήτρια, την στιγμή που μπήκε στο αυτοκίνητό της, ένας άνδρας άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και ακούμπησε ένα βρεγμένο πανί στο πρόσωπό της με στόχο να την ναρκώσει. Όπως ανέφερε η καθηγήτρια, το πανί είχε μία περίεργη μυρωδιά.

Εκείνη κατάφερε να αντιδράσει, αναγκάζοντας τον δράστη να τραπεί σε φυγή, όμως αφήνοντας πίσω του το βρεγμένο πανί. Από τις φωνές της γυναίκας προκλήθηκε αναστάτωση και πολλοί περίοικοι έσπευσαν κοντά της για την βοηθήσουν.

Μία από αυτούς, η κ. Λένα Τένιου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ανέφερε πως η γυναίκα «μας είπε πως ενώ είχε ήδη ξεκινήσει να φύγει, ένας άνδρας της άνοιξε την πόρτα, της έβαλε ένα μαντήλι στην μύτη με ένα υγρό και προσπάθησε να την βγάλει έξω από το αυτοκίνητο. Ευτυχώς πρόλαβε να αντιδράσει και ο άνδρας έφυγε».

Ωστόσο, όπως επεσήμανε, σύμφωνα με την καθηγήτρια, «μετά την πλησίασε ένας δεύτερος άνδρας, δήθεν για να την βοηθήσει, ο οποίος γρήγορα όμως απομακρύνθηκε από το σημείο και μετά διαπιστώθηκε πως έλειπε και το πανί με το υγρό που είχε αφήσει πίσω του ο πρώτος άνδρας», για να μην υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτότητα του δράστη.

