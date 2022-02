Πολιτική

Χαλκιδική: Πετούσαν μπανάνες σε έγχρωμο παίκτη φωνάζοντάς τον “μαϊμού”

Η καταγγελία της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ζητεί διακοπή του πρωταθλήματος.

Στις σοκαριστικές σκηνές που διαδραματίζονται στα γήπεδα της Χαλκιδικής και στη φραστική επίθεση που δέχτηκε από την τοπική Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κυριακή Μάλαμα μιλώντας στον Real Fm 107,1. Την επίθεση εξαπέλυσαν σε βάρος της κυρίας Μάλαμα η ΕΠΣ Χαλκιδικής και ο πρόεδρός της λίγες ώρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στον αγώνα του Άρη Κασσανδρείας με τον Ανθεμούντα Γαλάτιστας όπου το γήπεδο μετατράπηκε σε αρένα.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζήτησε τη διακοπή των πρωταθλημάτων της εν λόγω Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Όμως, όπως αποκάλυψε χθες, τα συγκεκριμένα επεισόδια δεν είναι μεμονωμένα τουλάχιστον για τα γήπεδα της Χαλκιδικής και τους αγώνες των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Όπως η ίδια ανέφερε, «στην ίδια αγωνιστική, σε ένα άλλο παιχνίδι, μια ομάδα κατάφερε να αποχωρήσει από το γήπεδο μόνο με τη συνοδεία περιπολικών».

Επίσης, πρόσθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ,«στην ίδια αγωνιστική “έγχρωμος” παίχτης ομάδας της Χαλκιδικής κατήγγειλε ότι του πέταγαν μπανάνες και τον αποκαλούσαν “μαϊμού”. Αυτό, είναι το κλίμα που υπάρχει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής και σε όλη τη χώρα».

«Βλέποντας ότι αυτά τα φαινόμενα κλιμακώνονται ζητήσαμε δημόσια να διακοπεί το πρωτάθλημα για να επιληφθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας και να προχωρήσουμε στην εξυγίανση», υπογράμμισε σε Κυριακή Μάλαμα καταγγέλλοντας τον πρόεδρο της ΕΠΣΧ για τη στάση του -«για τους χυδαίους και σεξιστικούς χαρακτηρισμούς» σε βάρος της-, αλλά και διότι ακόμη δεν έχει καταδικάσει όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Χαλκιδικής.

Μάλιστα, ο Ανθεμούντας Γαλάτιστας ζήτησε να μην αγωνιστεί στο επόμενο ματς διότι δεν είναι σε θέση να κατεβεί στο γήπεδο μετά τα επεισόδια του Σαββάτου.

«Το “απόστημα” πρέπει να σπάσει. Η κοινωνία της Χαλκιδικής αναζητά την κάθαρση. Οι υγιείς παράγοντες είναι απελπισμένοι στη Χαλκιδική», είπε η Κ. Μάλαμα η οποία έμεινε άναυδη με την ανακοίνωση της ΕΠΣΧ. Ακόμη, αναφέρθηκε στα μηνύματα στήριξης που λαμβάνει η ίδια από πάρα πολύ κόσμο που καταγγέλλει αυτή την κατάσταση. «Αυτή είναι κατάσταση μαφίας στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Και αυτό με οδηγεί στο να επιμείνω στην άποψη μου», συμπλήρωσε η κυρία Μάλαμα και κάλεσε «ξανά δημόσια τον εισαγγελέα της Χαλκιδικής να διερευνήσει πάσης φύσεως ευθύνες γι’ αυτά τα αποτρόπαια γεγονότα».

