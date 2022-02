Life

Λιγνάδης - Βλάχος στο “Πρωινό”: η διακοπή έχει στόχο να “εξοντώσει” τους μηνυτές (βίντεο)

Λάβρος κατά του καλλιτέχνη και του συνηγόρου του για την τακτική που έχει δημοσιοποιηθεί ότι θα ακολουθήσουν μετά την έναρξη της δίκης για τους βιασμούς.

Τα μένεα κατά του Αλέξη Κούγια πνέει ο συνάδελφος του, Ιωάννης Βλάχος, με αφορμή δηλώσεις του πρώτου για την δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, που έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Οι δηλώσεις του Αλέξης Κούγια σε μέσα ενημέρωσης ότι προτίθεται να ζητήσει διακοπή της δίκης του Δημήτρη Λιγνάδη, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας του σε άλλες σημαντικές δίκες, προκαλούν τις έντονες αντιδράσεις των αντιδίκων, ορισμένοι εκ των οποίων ζουν στο εξωτερικό και δίχως μεγάλη οικονομική άνεση, δε έχουν πιεστεί οικονομικά για να μπορέσουν να είναι παρόντες στην Αθήνα για να παραστούν στην δίκη ως μηνυτές.

Όπως είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Ιωάννης Βλάχος, που εκπροσωπεί δύο από τους μηνυτές του Δημήτρη Λιγνάδη, ένας εκ των οποίων έχει έρθει ήδη στην Ελλάδα, η τακτική των διαρκών διακοπών και αναβολών σε μια δίκη έχει ως στόχο την εξόντωση, κυρίως οικονομικών, των διαδίκων.

Ο κ. Βλάχος δήλωσε σοκαρισμένος από την προοπτική να ζητηθεί διακοπή στην δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, κάτι που όπως ανέφερε έμαθε μέσω των ΜΜΕ, καθώς παρά τα όσα εθιμικά ισχύουν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση του από τον συνάδελφο της άλλης πλευράς, ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Παράλληλα, ο κ. Βλάχος επεσήμανε πως υπάρχει μια τεράστια αντίφαση σε όσα υποστηρίζει ο Δημήτρης Λιγνάδης και στο ενδεχόμενο να ζητηθεί διακοπή της δίκης, αναφέροντας πως ο κ. Λιγνάδης διατρανώνει την αθωότητα του και λέει πως είναι θύμα σκευωρίας. Ως προφυλακισμένος που είναι και ως αθώος που δηλώνει, συμπλήρωσε ο κ. Βλάχος, έχει κάθε συμφέρον να μην χάσει ούτε μια ημέρα και να θέλει να βγει έξω από την φυλακή, ενώ τώρα αποδέχεται να μείνει για τουλάχιστον ακόμη ένα μήνα στην φυλακή, σε περίπτωση διακοπής της δίκης.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την εμφάνιση του Ιωάννη Βλάχου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

