“Άγριες Μέλισσες”: αφίξεις, εκβιασμοί και “συμφορές” την Τετάρτη (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το καθηλωτικό αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1. προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”.

Από αυτή την εβδομάδα, οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και πάλι με 4 επεισόδια και θα καθηλώσουν με τη δυνατή πλοκή, τις καταιγιστικές εξελίξεις, τις συγκλονιστικές ερμηνείες και την κινηματογραφική αισθητική τους.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το ανατρεπτικό επεισόδιο της Τετάρτης, προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 22:15 στον ΑΝΤ1

Η Ελένη συγκρούεται με τον Λάμπρο για τις εφημερίδες και του ζητά να σταματήσει.

Ο Ακύλας εκβιάζει τον Λευτέρη για να πείσει τη Ζωή να επιστρέψει σπίτι.

Ο ερχομός του Σταμάτη, με τον μικρό Ζαχαρία, φέρνει αναστάτωση σε όλο το χωριό και πιο πολύ στη Βιολέτα. Κι ενώ ο Δούκας συνεχίζει να ψάχνει συμμάχους για να πολεμήσει τον Ακύλα, ο Νικηφόρος ξεκαθαρίζει στη Ρένα και τη Μυρσίνη ότι δε θα ανεχτεί εμπλοκές στο θέμα του Σέργιου.

Η Ουρανία φοβάται πως θα χάσει τα πάντα εξαιτίας του Άλκη και δεν ξέρει πώς να το πει στον Κυριάκο.

Ο Ζάχος αιφνιδιάζει τις αδελφές Σταμίρη, κατηγορώντας τις για αντιστασιακή δράση.

