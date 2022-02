Κοινωνία

Τζουμέρκα – Πατέρας ορειβάτη: να μην χαθούν άλλες ζωές μετά τον Ερμή

Ο πατέρας του νεαρού ορειβάτη που χάθηκε στο βουνό περιγράφει την επιχείρηση και τις ελλείψεις.

Τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη διάσωση του Ερμή, του ορειβάτη που έχασε τη ζωή του, περιέγραψε ο πατέρας του, Γιάννης Θεοχαρόπουλος, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στην επιχείρηση διάσωσης.

«Το κρίσιμο και βασικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει σωστή ορεινή διάσωση, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου. Υπάρχουν μόνο πεζοπόρα τμήματα τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Χρειάζεται αεροδιάσωση, όπως έχουν όλες οι βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς διαθέτουμε μεγάλα ελικόπτερα τα οποία είναι βαριά και δεν κάνουν για τέτοιου είδους αποστολές. Χρειαζόμαστε άλλους τύπους ελικοπτέρων, που είναι πιο ελαφριά», είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην «Καθημερινή».

Μιλώντας ειδικά για το γιο του, είπε πως, αν υπήρχε σωστός μηχανισμός διάσωσης, το ελικόπτερο θα είχε προσεγγίσει το γιο του πριν από εκείνον.

«Στην περίπτωση του γιου μου αν υπήρχε σωστή αεροδιάσωση θα είχε φθάσει το ελικόπτερο πριν φθάσω εγώ στο παιδί, μέσα σε 20 λεπτά. Η κάθε Περιφέρεια πρέπει να έχει το δικό της τμήμα. Η Σλοβενία και η Σλοβακία διαθέτουν 10 ελικόπτερα για αυτόν τον σκοπό. Το κάθε ελικόπτερο, για να μπορεί να καλύπτει κάποια έκταση, δεν γίνεται να ξεκινάει ας πούμε από τον Μαραθώνα που μου έστειλαν εμένα ελικόπτερο για το παιδί με 3 ώρες καθυστέρηση. Μιλάμε για δραματική καθυστέρηση. Ήξεραν από τις 1.10 το στίγμα και ότι το παιδί είναι τραυματισμένο γιατί ειδοποιήσαμε το 112. Από κει και πέρα, εφόσον ήξεραν το στίγμα και εφόσον είχα μιλήσει με τον αστυνόμο της περιοχής και του είχα πει ότι ο γιος μου είναι πολυτραυματίας και θέλω άμεσα ελικόπτερο γιατί αιμορραγεί ακατάπαυστα, έπρεπε να έχουν στείλει αμέσως ελικόπτερο» υπογράμμισε.

Όσον αφορά στα πεζοπόρα τμήματα που έφθασαν στο σημείο μετά τον τραυματισμό του γιου του, ο κ. Θεοχαρόπουλος εξήγησε πως «τα πεζοπόρα δεν κατάφεραν να φθάσουν στο σημείο εκτός από τρεις ανθρώπους που ήρθαν την ώρα που του κάναμε κάρπα. Το παιδί είχε χάσει πλέον τον σφυγμό του και προσπαθούσαμε με τεχνητές αναπνοές να τον κρατήσουμε μέχρι να έρθουν τα ελικόπτερα γιατί δεν κατόρθωσαν να φθάσουν πιο πριν τα πεζοπόρα. Μιλάμε για χάλι. Κινδυνεύουμε όλοι. Όχι μόνο αν πάμε για ορειβασία ή για σκι. Μια βόλτα στο Ζαγόρι να πάτε, αν φύγει το αυτοκίνητο από τον δόμο δεν θα προλάβουν να σας βοηθήσουν. Είναι τόσο αργός ο μηχανισμός, μέχρι να συντονιστούν, να οργανωθούν, δεν γίνονται έτσι αυτά. Δεν γινόντουσαν έτσι στην Ευρώπη ούτε πριν από 30 χρόνια. Εκεί έχουν ελικόπτερα, εμείς έχουμε ακόμα πεζοπόρα, ενώ είμαστε μια ορεινή χώρα. Ελπίζω να είναι οι τελευταίοι αυτοί οι άνθρωποι που χάνονται και να φτιαχτεί πλέον στόλος με ελικόπτερα που να διαθέτουν εξειδικευμένες μονάδες και εφεδρικό προσωπικό ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν άμεσα».

Πηγή: Kathimerini.gr

