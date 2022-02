Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Χαμός για τα εισιτήρια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρενίτιδα επικρατεί για τα εισιτήρια της σημαντικότερης διοργάνωσης για τους λάτρεις της στρογγυλής θεάς που θα μεταδοθεί αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως είναι φυσικό, για τη διοργάνωση του 2022 που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ και θα μεταδοθεί αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1, από τις πρώτες κιόλας ημέρες οι αιτήσεις για εισιτήρια έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από τη FIFA, συνολικά 17 εκατομμύρια αιτήσεις για εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, δέχθηκε η oργανωτική επιτροπή του Μουντιάλ στο Κατάρ (21 Νοεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου 2022).

Ακόμη, μόνο ο τελικός στις 18 Δεκεμβρίου στο Lusail Stadium είχε 1.8 εκατομμύρια αιτήσεις και η πλειονότητα των αιτήσεων προέρχεται από Αργεντινή, Βραζιλία, Αγγλία, Γαλλία, Ινδία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ΗΠΑ.

Οι διοργανωτές είπαν ότι θα διατεθούν περίπου 3,3 εκατομμύρια εισιτήρια για όλους τους αγώνες. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στις 8 Μαρτίου, αλλά και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την παραλαβή των εισιτηρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: η γιαγιά "κομάντο" που έγινε viral

Κυψέλη - Πατέρας 7χρονου: θέλω να βγω να τον σκοτώσω

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής