Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη, η Αφροδίτη και η… προσοχή! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, κάνει αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

«Η Σελήνη είναι στον Ταύρο που σημαίνει πως κάτι που αρχίζουμε τώρα μπορεί να έχει μια σταθερή πορεία, είναι μια καλή ημέρα για τους Υδροχόους, ώστε να προωθήσουν τα σχέδια τους», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ακόμη, όπως είπε η αστρολόγος, «Η Αφροδίτη είναι στον Αιγόκερω, που σημαίνει πως μπορούμε να έχουμε σταθερές σχέσεις και σταθερή αγάπη».

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε και πως «Ο Άρης με τον Ουρανό μας δείχνουν ότι μπορεί να έχουμε ένα νέο ξεκίνημα, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε»

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: δίκη κεκλεισμένων των θυρών

Δολοφονία Άλκη: ο “Αθηναίος” ζητά… ελαφρυντικά

Λιγνάδης - Βλάχος στο “Πρωινό”: η διακοπή έχει στόχο να “εξοντώσει” τους μηνυτές (βίντεο)