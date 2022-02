Συνταγές

Χοιρινό κοντοσούβλι με ντομάτα και πιπεριές από τον Πέτρο Συρίγο

Μια εξαιρετική ιδέα που μπορεί να... αξιοποιηθεί και την Τσικνοπέμπτη μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος.

Χοιρινό κοντοσούβλι με υπέροχη μαρινάδα και την πιο εύκολη συνταγή ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Μάλιστα, ο Πέτρος Συρίγος μας προτείνει να ετοίμασουμε την τοπ συνταγή και την Τσικνοπέμπτη, με τέλειο κοντοσούβλι στο φούρνο!

Χοιρινό κοντοσούβλι στο φούρνο | Τα συστατικά

1.5 κιλό χοιρινό ανάμικτο πάνσετα και σπάλα

20 γρ αλάτι

3 γρ πιπέρι μαύρο

1.5 γρ μπαχάρι

30 mlξύδι λευκό

60 ml ελαιόλαδο

2 πιπεριές πράσινες

2 πιπεριές κόκκινες

2 μεγάλες ντομάτες

2 μεγάλα άσπρα κρεμμύδια

1 λεμόνι

1 κ.σ. ρίγανη

Χοιρινό κοντοσούβλι | Η συνταγή Μαρινάρουμε το κρέας 5 ώρες πριν το ψήσιμο. Κόβουμε το χοιρινό σε κομμάτια των 5 εκατοστών. Το απλώνουμε στον πάγκο εργασίας και το Αλατοπιπερώνουμε καλά. Μετά το ραντίζουμε με το ξίδι, το ελαιόλαδο και το μπαχάρι και το μαλάσουμε για 2 λεπτά. Το βάζουμε σε μια λεκάνη σκεπαζόμενο με μεμβράνη και το αφήνουμε να μαριναριστεί για 5 ώρες στο ψυγείο. Κόβουμε τις πιπεριές περιμετρικά σε κομμάτια καθώς και όλα τα αλλά. Σε σούβλα περνάμε το χοιρινό κρέας εναλλάξ με πιπεριά κόκκινη, κρεμμύδι και μετά με πράσινη πιπεριά και ντομάτα. Ψήνουμε στον φούρνο στους 200ο C πάνω σε μια σχάρα που από κάτω έχει ένα ταψί με νερό, για μια ώρα γυρίζοντας το κοντοσούβλι κάθε 15 λεπτά. Όταν ψηθεί και πάρει χρώμα το βγάζουμε από τον φούρνο και το πασπαλίζουμε με ρίγανη και στύβουμε και μισό λεμόνι από πάνω. Το σερβίρουμε πάνω σε μια σαλάτα από ανάμικτα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

