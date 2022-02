Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Στον ανακριτή δύο από τους συλληφθέντες

Πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή ακόμη δύο συλληφθέντες. Οι αστυνομικοί αναζητούν και 12ο εμπλεκόμενο στη δολοφονία.

Υπό άκρα μυστικότητα και από την πλαϊνή πύλη του Δικαστικού Μεγάρου στη Θεσσαλονίκη, εισήλθαν πριν από λίγο δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την άγρια δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον συνοδηγό του ενός αυτοκινήτου, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι κάποιον από τους φίλους του Άλκη στο πόδι, ενω τραυματίστηκε και ο ίδιος στο χέρι καθώς του γλίστρησε το αιχμηρό αντικείμενο που κρατούσε και στη συνέχεια σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς το πέταξε στον υπόνομο.

Ο δεύτερος είναι ελληνικής καταγωγής και σύμφωνα με την κατάθεση στους αστυνομικούς, βγήκε για λίγο από το αυτοκίνητο δεν πρόλαβε να πλησιάσει το σημείο της συμπλοκής καθώς εκείνη την ώρα, είδε τους υπόλοιπους να επιστρέφουν στα οχήματα.

Να υπενθυμίσουμε πως εχτές το κατώφλι της ανακρίτριας πέρασε ο 23χρονος που ήταν από τους πρώτους συλληφθέντες.

Οι αστυνομικοί αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να είναι ο 12ος εμπλεκόμενος για τον οποίο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, καθώς οι περισσότεροι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν πως δεν τον γνώριζαν και πώς τον έβλεπαν για πρώτη φορά. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό και του τρίτου αυτοκινήτου που έως τώρα δεν έχει βρεθεί.

