Τηλεργασία: Συνέχιση μετά την πανδημία θέλουν οι Έλληνες

Τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας με αντικείμενο την τηλεργασία την περίοδο της πανδημίας.

Η πλειονότητα των Ελλήνων δηλώνουν υπέρ της τηλεργασίας με την προϋπόθεση ότι η φύση του επαγγέλματος το επιτρέπει, ενώ θεωρούν ότι είναι κάτι που χρειάζεται να συναποφασίζεται μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, έτσι ώστε η λύση της τηλεργασίας να είναι αμοιβαίας ωφέλειας. Επίσης, η καλύτερη εκδοχή για όσους έχουν δοκιμάσει ήδη την λύση της τηλεργασίας, είναι να συνεχιστεί σε «μικτή βάση» μετά το τέλος της πανδημίας.

Αυτό προκύπτει από μια νέα πανελλαδική έρευνα της Focus Bari|YouGov σε δείγμα 1.000 ατόμων κατά την περίοδο 15-22 Ιανουαρίου 2022. Οι δύο στους πέντε εργαζόμενοι Έλληνες (το 39%) δηλώνουν ότι εργάστηκαν ή εργάζονται ακόμη από απόσταση κατά τα τελευταία δύο χρόνια λόγω πανδημίας. Το 7% εργάζονται συνεχώς με τηλεργασία από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, το 19% μόνο στις περιόδους των "λοκντάουν", το 13% στα "λοκντάουν" και κάποιες πρόσθετες μέρες, ενώ το 61% δεν έχουν εργαστεί ποτέ με τηλεργασία.

Μεγαλύτερα ποσοστά τηλεργασίας παρουσιάζουν οι γυναίκες (45%) σε σχέση με τους άνδρες (34%), οι κάτοικοι της Αττικής (46%) σε σχέση με εκείνους της Θεσσαλονίκης (39%) και της περιφέρειας (34%), καθώς επίσης οι ηλικιακές ομάδες 25-34 ετών (48%) και 35-44 ετών (43%) έναντι 38% στους 45-54 ετών, 37% στους άνω των 55 ετών και 33% στους κάτω των 25 ετών.

Το 23% δηλώνουν "απολύτως υπέρ" της τηλεργασίας, το 47% "μάλλον υπέρ", το 23% "μάλλον κατά" και μόνο το 7% "απολύτως κατά". Τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής της τηλεργασίας εμφανίζουν οι ηλικίες 25-34 ετών (51%) και όσοι έχουν ήδη δοκιμάσει την τηλεργασία (48%).

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην έρευνα, η τηλεργασία παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα τόσο για τους εργαζόμενους (λιγότερος χρόνος στις μετακινήσεις 73%, καλύτερη οργάνωση χρόνου εργασίας 43%, περισσότερος χρόνος με την οικογένεια 36% και περισσότερη ησυχία-λιγότερο άγχος 35%), όσο και για τις επιχειρήσεις (χαμηλότερα ενοίκια και λειτουργικά κόστη 67%, μικρότεροι χώροι γραφείων 64% και μεγαλύτερη αποδοτικότητα εργαζομένων 31%).

Όμως φαίνεται να παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα, με κυριότερα για τους μεν εργαζόμενους την αποξένωση-έλλειψη κοινωνικοποίησης (73%), για δε τους εργοδότες την αδυναμία να χτίσουν ένα δυνατό εσωτερικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων (71%).

Για το 39% των εργαζομένων Ελλήνων που εργάζονται ή έχουν εργαστεί από απόσταση μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, μετά το τέλος της πανδημίας, το καλύτερο θα ήταν να δουλεύουν κάποιες μέρες από απόσταση και κάποιες από τα γραφεία (57%), το 29% θέλουν επιστροφή στα γραφεία όπως πριν την πανδημία, ενώ το 14% επιθυμούν να συνεχιστεί κατά 100% η τηλεργασία.

