Life

Φαίη Σκορδά: τα γενέθλια και η έκπληξη από πρώην συνεργάτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερη είναι η ημέρα για τη Φαίη Σκορδά. Ξεχωριστές ευχές της έστειλαν πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τη Φαίη Σκορδά, μιας και η παρουσιάστρια έχει τα γενέθλια της σήμερα.

Στην έναρξη του "Πρωινού”, όλοι οι συνεργάτες της της ευχήθηκαν, με την ίδια να μην διστάζει και να αποκαλύπτει την ηλικία της.

"Πόσα κλείνω; Κλείνω τα 42. 42! Να είμαστε γεροί", είπε η λαμπερή παρουσιάστρια του ΑΝΤ1.

Λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, οι συνεργάτες της εκπομπής της επιφύλαξαν μία έκπληξη.

Ένα βίντεο με ευχές από παλαιότερους συνεργάτες της, με τους περισσότερους από τους οποίους διατηρεί και φιλικές σχέσεις.

Το πλατό στολίστηκε στα ροζ και μία μεγάλη τούρτα για να σβήσει τα 42 κεράκια της.

Η Φαίη Σκορδά - φανερά συγκινημένη - τους ευχαρίστησε όλους, τόσο για την έκπληξη όσο και για τις ευχές τους.

Δείτε εδώ το βίντεο με τις ευχές των πρώην συνεργατών της.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάρτι στην Παναγία Σουμελά: Προκαλεί ο Τούρκος DJ

Δολοφονία Άλκη: διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 20χρονο Αλβανό

Στάθης Παναγιωτόπουλος: δίκη κεκλεισμένων των θυρών