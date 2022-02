Οικονομία

ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση για φοιτητικές εστίες

Στη χρηματοδότηση έργων με υψηλό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που αφορούν περιοχές της Περιφέρειας, προχωράει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), συνεχίζοντας τη σταθερή υποστήριξή της σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να φέρουν θετικές αλλαγές σε ολόκληρη τη χώρα και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή.

Ειδικότερα, η ΕΤΕπ ενέκρινε την πρόταση χρηματοδότησης έργων ύψους 190 εκατ. ευρώ, που προωθούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφορούν στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση φοιτητικών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων [συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης (R&D)] για ελληνικά πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ακόλουθα:

Εγκαταστάσεις φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εγκαταστάσεις φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εγκαταστάσεις φοιτητικών εστιών και άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε Βόλο και Λαμία.

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα προγραμμάτων ΣΔΙΤ για την πολύπλευρη αναβάθμιση ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 445 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η υλοποίησή τους αναμένεται να έχει πολλά, σημαντικά και πολυεπίπεδα οφέλη, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για το σύνολο της χώρας. Μέσω αυτών, ενισχύεται η φοιτητική στέγη, διευκολύνεται η προσβασιμότητα στις σπουδές και αναβαθμίζεται περαιτέρω η ποιότητα των Πανεπιστημίων που βρίσκονται εκτός των μεγάλων οικονομικών και πληθυσμιακών κόμβων της Ελλάδας, δηλαδή της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι νέοι, σύγχρονοι χώροι διδασκαλίας και μάθησης που θα δημιουργηθούν, αφενός θα παρέχουν τη δυνατότητα σε φοιτητές από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να αποκτήσουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος διαβίωσης στις εν λόγω περιοχές, αφετέρου θα βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, αυξάνοντας συνολικά τις προοπτικές απασχόλησης.

Πρόκειται, συνεπώς, για έργα που συμβάλλουν στη μείωση της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες, βοηθώντας στην προώθηση μιας ισορροπημένης οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής ανάπτυξης.

Η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει τη στενή και ιδιαιτέρως εποικοδομητική συνεργασία που έχει αναπτύξει με την ΕΤΕπ τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση έργων μεγάλης προστιθέμενης αξίας για όλη τη χώρα. Έργων που προάγουν την κοινωνική συνοχή, ενισχύουν τη διατοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, προσφέρουν νέες ευκαιρίες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας.

