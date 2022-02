Κοινωνία

Πλοία: Σταδιακά άρση του απαγορευτικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται, μετά τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων.

Aποκαθίστανται σταδιακά τα δρομολόγια των πλοίων, μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και μερική εξασθένηση των ισχυρών ανέμων σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσει στις 14.00 το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Chios» για Σύρο, Μύκονο, Αγ. Κήρυκο, Φούρνους, Καρλόβασι, Βαθύ, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο και Καβάλα. Κανονικά επίσης διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: ο “Αθηναίος” ζητά… ελαφρυντικά

Κοντού στο “Πρωινό” για Φιλιππίδη – Λιγνάδη: δεν μπορώ να τους κακιώσω (βίντεο)

Στάθης Παναγιωτόπουλος: δίκη κεκλεισμένων των θυρών