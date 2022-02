Υγεία - Περιβάλλον

Ερυθρός Σταυρός – ΠΦΣ: Σεμινάρια Α’ Βοηθειών στους φαρμακοποιούς

Στην εξοικείωση των φαρμακοποιών στοχεύουν τα σεμινάρια που διοργανώνουν σε συνεργασία ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με τον Ερυθρό Σταυρό.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και το ΙΔΕΕΑΦ στο πλαίσιο της ανάδειξης του πολυσχιδούς ρόλου του Φαρμακοποιού, εμπλουτίζει την θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων διευρύνοντας το πεδίο ενημέρωσής τους.

Για τον λόγο αυτό υπεγράφη την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022, Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Φαρμακοποιών Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας (ΙΔΕΕΑΦ) στοχεύοντας στην εξοικείωση των φαρμακοποιών της χώρας με τις Α’ Βοήθειες.

Ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ. κ. Απόστολος Βαλτάς και ο Πρόεδρος του ΙΔΕΕΑΦ, κ. Σεραφείμ Ζήκας, συναντήθηκαν με τον Προέδρο του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιο Αυγερινό, στα κεντρικά γραφεία του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και ενημερώθηκαν για τα σεμινάρια Α’ Βοηθειών που υλοποιεί εδώ και δεκαετίες ο ΕΕΣ, αλλά και για το πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο του Οργανισμού προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει τη διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων σε φαρμακοποιούς ειδικά για τον χώρο του φαρμακείου από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του Ε.Ε.Σ, για την απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων παροχής υπηρεσιών Α’ Βοήθειας.

Η εν λόγω δράση αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 18 ωρών και θα διεξάγονται ανά τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο, κατόπιν προγραμματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Ε.Σ. είναι πρωτοπόρος και ο πλέον αξιόπιστος φορέας στην εκμάθηση Α’ Βοηθειών στην Ελλάδα, διοργανώνοντας πολυάριθμα εκπαιδευτικά διαδραστικά σεμινάρια.

