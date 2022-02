Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Όχι” σε χαλάρωση των μέτρων από την Επιτροπή

Φρένο από την Επιτροπή στη χαλάρωση των μέτρων. Τι εισηγούνται για εστίαση, καρναβάλια και γήπεδα.

Να μην χαλαρώσουν τα μέτρα για τον κορονοϊό, εισηγείται προς την Κυβέρνηση η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Εισηγούνται να μην γίνουν εορτασμοί με καρναβαλικές εκδηλώσεις τις Απόκριες, αλλά και να μην επιτραπεί να υπάρχουν όρθιοι στην εστίαση.

Αναλυτικά εισηγούνται:

όχι σε καρναβάλια τις Απόκριες όχι όρθιοι στην εστίαση όχι αλλαγές σε όσα ισχύουν στα γήπεδα

Έως οκτώ άτομα στην εστίαση, ενώ η χωρητικότητα στα γήπεδα θα παραμείνει στο 10%.

