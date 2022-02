Κόσμος

Ρωσία – Ζιρινόφσκι: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσαν στο πρακτορείο TASS πολιτικές πηγές, για τον πρόεδρο του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας και βουλευτής της Κρατικής Δούμας (Κάτω Βουλή) , Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι, διακομίσθηκε σε κεντρικό νοσοκομείο της Μόσχας.

Η κατάσταση της υγείας του ηλικίας 75 ετών Ρώσου πολιτικού κρίνεται κρίσιμη, δήλωσαν στο TASS πολιτικές πηγές, προσθέτοντας ότι εισήχθη σε κεντρικό νοσοκομείο πριν από δύο ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: ο “Αθηναίος” ζητά… ελαφρυντικά

Κοντού στο “Πρωινό” για Φιλιππίδη – Λιγνάδη: δεν μπορώ να τους κακιώσω (βίντεο)

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η απόφαση του δικαστηρίου