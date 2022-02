Κοινωνία

Καιρός: Άνοιξη την Πέμπτη

Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό του αυριανού καιρού.

Την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες, ενώ παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία σε άνοδο, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -6 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -3 έως 13, στην Ήπειρο από -3 έως 15 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -3 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 3 έως 15 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 3 έως 12 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις που στα βόρεια πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα 4 Μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 Μποφόρ. 'Ανεμοι διαφόρων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 Μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο.

Στην Αττική θα υπάρξει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα αναμένονται τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.

