Παναθηναϊκός - Λαμία: Άλλαξε ώρα ο αγώνας

Άλλαξε η ώρα διεξαγωγής του Παναθηναϊκός-Λαμία. Η ανακοίνωση της Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή 13/2 τη Λαμία στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τη Super League να ανακοινώνει αλλαγή της ώρας έναρξης του αγώνα.

Οπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, η αναμέτρηση της Κυριακής (13/2) στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης», στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, θα αρχίσει στις 3:30 μ.μ., αντί για τις 5:15 μ.μ. που ήταν αρχικά προγραμματισμένη.

