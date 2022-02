Κοινωνία

Νοσοκομείο Νίκαιας: Νεαροί τα έκαναν γυαλιά καρφιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ και οι εικόνες ντροπής που έδωσε στην δημοσιότητα.

Καταγγελία ότι επτά Ρομά εισέβαλαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας το βράδυ της Τρίτης (8/2) και άρχισαν να σπάνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δημοσιεύοντας παράλληλα και φωτογραφίες από τις καταστροφές στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, ενώ τονίζει ότι η φύλαξη είναι ελλιπέστατη.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ:

«Επικίνδυνη η δουλειά μας. Χθες το βράδυ, στο νοσοκομείο Νίκαιας Ρομά τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Πώς μπήκαν σε ένα νοσοκομείο που δεν εφημέρευε; Δεν μας φθάνει η κούραση, η εξάντληση κινδυνεύει και η ζωή μας από το κάθε επικίνδυνο άτομο που επισκέπτεται τα νοσοκομεία.

Χθες βράδυ στις 11 μ.μ. έφθασαν στα επείγοντα του νοσοκομείου Νίκαιας ένας 16χρονος Ρομά που είχε τραύμα στο χέρι του συνοδεία 7 ατόμων επίσης Ρομά. Το περίεργο είναι πως έφθασαν εκεί σε ένα νοσοκομείο που δεν εφημέρευε. Ελλιπέστατη φύλαξη. Πώς μπήκαν συνολικά 7 άτομα; Ζήτησε γιατρό και πριν προλάβει να τελειώσει το αίτημα άρχισαν όλοι να σπάνε ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Τα έκαναν λαμπόγιαλο. Επικράτησε πανικός. Επενέβη η ασφάλεια του νοσοκομείου έγκαιρα και η αστυνομία και γλυτώσαμε τα χειρότερα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τι άλλο θα πάθουμε; Τα έχουμε δει όλα!».

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Κάτσικας: Η γνωριμία και η μοιραία συνάντηση με τον δολοφόνο του (βίντεο)

Κορονοϊός: “Όχι” σε χαλάρωση των μέτρων από την Επιτροπή

Ρωσία – Ζιρινόφσκι: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση