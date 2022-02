Οικονομία

Κατώτατος μισθός 1167 ευρώ στην Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτή είναι η τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ισπανία.

Η Ισπανία θα αυξήσει τον εθνικό κατώτατο μισθό κατά 3,67% στα 1.167 ευρώ τον μήνα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ, η τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού, αφότου ο αριστερός κυβερνητικός συνασπισμός ανήλθε στην εξουσία το 2019.

Η αύξηση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, δήλωσε η Ντίαθ στους δημοσιογράφους μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τα συνδικάτα για την αύξηση.

Οι ισπανικές εργοδοτικές οργανώσεις δεν υποστήριξαν αλλά θα πρέπει να συμμορφωθούν με την αύξηση, που είναι το πιο πρόσφατο βήμα στο σχέδιο της κυβέρνησης να φέρει τον κατώτατο μισθό στο 60% του εθνικού μέσου μισθού των 1.944 ευρώ τον μήνα.

Χαρακτηρίζοντας την αύξηση "ένα πολύ σημαντικό ορόσημο", η Ντίαθ είπε πως o ανταγωνισμός με άλλες χώρες στη μείωση των μισθών κατά το παρελθόν οδήγησε σε μια αδύναμη οικονομία και σε επισφαλείς επιχειρήσεις και ήταν βαθιά άδικη.

"Θέλουμε να συναγωνιζόμαστε στον άξονα της παραγωγικότητας και όχι στον άξονα των χαμηλών μισθών", είπε.

Με τη νέα συμφωνία η Ισπανία είναι η έβδομη χώρα από την άποψη του ύψους του κατώτατου μισθού στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ πιο πάνω από τη γειτονική Πορτογαλία η οποία προσφέρει 705 ευρώ τον μήνα, αλλά πίσω από τη Γαλλία που δίνει 1.603 ευρώ.

Την περασμένη εβδομάδα, το κατακερματισμένο κοινοβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε τη εργατική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης με διαφορά μόλις μίας ψήφου, ανατρέποντας φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις της προηγούμενης συντηρητικής κυβέρνησης, δίνοντας μεγαλύτερη εξουσία στα συνδικάτα στη διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο 3 παιδιών στην ίδια οικογένεια

Κορονοϊός: “Όχι” σε χαλάρωση των μέτρων από την Επιτροπή

Ρωσία – Ζιρινόφσκι: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση