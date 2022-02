Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τι είπε η δικηγόρος της καταγγέλουσας στον ΑΝΤ1

Δυσαρέσκεια προκάλεσε η απόφαση του Δικαστηρίου για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Τι αναφέρει η δικιγόρος της καταγγέλουσας στον ΑΝΤ1.

Τη δυσαρέσκειά για την απόφαση του δικαστηρίου να μην χαρακτηριστεί τελικά κακούργημα η πράξη του κατηγορούμενου αν και έλαβε την ανώτατη ποινή ως πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, η κ. Αντιγόνη Πρίλη μετέφερε πως δεν ελήφθη ομόφωνα η απόφαση αυτή και καθώς ακολουθούν ακόμη δύο δικαστήρια, θα πρέπει να τηρηθεί μία κοινή γραμή και να χαρακτηριστεί είτε ως πλημμέλημα είτε ως κακούργημα σε όλες.

Στην ερώτηση για το πώς αντέδρασε η καταγγέλουσα με την απόφαση του δικαστηρίου, η κ. Αντιγόνη Πρίλη είπε χαρακτηριστικά: “Ορθά το αναφέρεται είναι η ανώτατη ποινή ως πλημμέλημα, είναι δυσαρεστημένη η εντολέας μου που δεν χαρακτηρίστηκε ως κακούργημα. Είναι ανεπανόρθωτη η βλάβη που υπέστη η εντολέας. Θα κάνουμε αγωγή για τη βλάβη του υπέστη



Όσον αφορά την επιλογή του Στάθη Παναγιωτόπουλου να μην παραστεί στο δικαστήριο η δικηγόρος της καταγγέλουσας ανέφερε: “Ειλικρινά πίστευα ότι θα εμφανιστεί αν μη τι άλλο κατα μέτωπο και να πάρει μία θέση σε αυτό και να μην αφήνει την κοινή γνώμη και το δικαστήριο να εικάζει τα κίνητρά του και με απογοήτευσε ως άνθρωπος.”

Υπενθυμίζουμε πως ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης με αναστολή, εμφάνιση μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα στον τόπο κατοικίας του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

