Αθλητικά

Ιωνικός - ΠΑΟΚ: Τρίποντη... απόδραση για τον “Δικέφαλο του Βορρά” στο τελευταίο λεπτό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύτιμο «διπλό» για τον ΠΑΟΚ στην Νίκαια με υπογραφή Γκριν.

Ακόμη ένα βήμα για την εδραίωση του στην οκτάδα της Α1 Ανδρών/Basket League, έκανε ο ΠΑΟΚ μετά το πολύτιμό «διπλό» επί του Ιωνικού με 69-66, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της Α1 Ανδρών/Basket League. Με το σημερινό πέρασμα τους από τη Νίκαια οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-7, ενώ υποχρέωσαν τους γηπεδούχους στην 10η ήττα τους σε 13 αναμετρήσεις.

Η αφύπνιση του ΠΑΟΚ σε άμυνα και επίθεση στην τέταρτη περίοδο, όταν και σήμανε την αντεπίθεση, περιορίζοντας τους γηπεδούχους στους 10 πόντους και το «ζεστό» χέρι του Φιλ Γκριν στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, έκριναν την αναμέτρηση, η οποία μέχρι το 30΄ έδειχνε να γέρνει προς τη μεριά του Ιωνικού.

Ωστόσο, με ανατροπή στον... επίλογο και με το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ να «σφραγίζει» το «διπλό από τα 6.75, λίγο πριν το φινάλε, όταν έγραψε το 64-69, οι Θεσσαλονικείς πήραν μία πολύτιμη νίκη στη μάχη τους για την πρόκριση στα πλέι οφ.

Κορυφαίος των νικητών, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο Φιλ Γκριν με 18 πόντους και 5/6 τρίποντα, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Μάρβιν Τζόουνς. Από τον Ιωνικό, που στερήθηκε των υπηρεσιών του Γιάννη Αθηναίου, ξεχώρισε ο Γιουτζίν Τζέρμαν με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 40-31, 56-52, 66-69

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάνος, Συμεωνίδης, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σεγκούρα): Μουσταφά 5, Κολοβέρος 4, Τζέρμαν 22 (4), Γόντικας 12, Γκιουζέλης 4, Χατζηκυριάκος, Τζόλος, Αρσενόπουλος 3 (1), Πάρκερ 10 (2), Λάνγκφορντ, Μόουζες 6.

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Χριστοδούλου 6, ΝτιΛέο, Μάντζαρης, Τζόουνς 17, Γιάνκοβιτς 9 (!), Ρίβερς 11 (2), Λι 2, Γκριν 18 (5), Λοβ 4 (1), Καμαριανός 2, Καμπερίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Γηροκομείο - Χανιά: Οργή από τους συγγενείς των θυμάτων (βίντεο)

Νίκος Κάτσικας: Η γνωριμία και η μοιραία συνάντηση με τον δολοφόνο του (βίντεο)

Κορονοϊός: “Όχι” σε χαλάρωση των μέτρων από την Επιτροπή