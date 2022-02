Αθλητικά

Αγία Πετρούπολη – Σάκκαρη: Με άνεση στα προημιτελικά

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε επίδειξη ανωτερότητας κόντρα στη Ρωσίδα αντίπαλο της.

Μετά την... επαγγελματική νίκη επί της Αναστασία Ποτάποβα στην πρεμιέρα του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης (2-0), η Μαρία Σάκκαρη έκανε το 2Χ2 απέναντι σε τενίστρια από την Ρωσία, με μία άκρως πειστική εμφάνιση αυτή την φορά απέναντι στην Εκατερίνα Αλεξάντροβα (6-2, 6-4).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου θ΄ αντιμετωπίσει την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς (νο21 στον κόσμο), πετυχαίνοντας την 2η νίκη της καριέρας της, ούσα νο1 σε ταμπλό τουρνουά της WTA. Η Σάκκαρη (νο7 στον κόσμο) ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα έως το τέλος του αγώνα, πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ με 6-2, ενώ στο δεύτερο έκανε break με το... καλημέρα

Ήταν εμφανής η ανωτερότητά της απέναντι στην Ρωσίδα, η αποκλείστηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο του Australian Open, ενώ τον τελευταίο χρόνο δεν μπορεί βρει τα... πατήματά της και είναι χαρακτηριστικό πως από τον Μάρτιο του 2021 δεν έχει καταφέρει να κάνει back to back σε νίκες στα 19 από τα 23 τουρνουά (με το τρέχων) στα οποία συμμετείχε.

Να σημειωθεί ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν Σάκκαρη και Αλεξάντροβα, πάλι σε ρωσικό έδαφος, η δεύτερη είχε προκριθεί στον τελικό του τουρνουά της Μόσχας, ωστόσο, η Ελληνίδα τενίστρια εγκατέλειψε μετά το 5ο game του πρώτου σετ κι ενώ η αντίπαλός της προηγείτο με 4-1.

Συνολικά με τη σημερινή έχουν συναντηθεί πέντε φορές, με την Σάκκαρη να μετρά 4 νίκες και μόλις μία ήττα.

