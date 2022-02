Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Θρίλερ στο Ολυμπιακός – Παναιτωλικός!

Αυστηρώς ακατάλληλο… για καρδιακούς το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναιτωλικό, που κρίθηκε με δραματικό τρόπο μετά από 120 λεπτά.

Ο Παναιτωλικός έφτασε στην πηγή αλλά δεν κατάφερε να ξεδιψάσει, καθώς το γκολ του Μασούρα στις καθυστερήσεις ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα στο Αγρίνιο (είχαν νικήσει τα «καναραίνια» με 2-1), έστειλε τη ρεβάνς των προημιτελικών του Κυπέλλου στην παράταση κι εκεί ο Ολυμπιακός, που έπαιζε με παίκτη περισσότερο από το 89΄, βρήκε και τρίτο γκολ με τον ίδιο παίκτη και στα ημιτελικά θα παίξει με το νικητή της συνάντησης ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονταν ένα γρήγορο γκολ και το βρήκαν νωρίς χάρη στο εκρηκτικό ξεκίνημά τους,. που είχε εκφραστή τον Φαντιγκά: ο νεαρός Γάλλος, στο πρώτο παιχνίδι ως βασικός, είχε σουτ στο οριζόντιο δοκάρι του Ανέστη στο 3ο λεπτό και άνοιξε το σκορ στο 6ο με διαγώνιο σουτ από ασίστ του Καρβάλιο, που έκανε ντεμπούτο στην ανδρική ομάδα.

Μετά το 1-0 ο Ολυμπιακός «φρέναρε» το τρελό τέμπο που είχε επιβάλει από την αρχή, καθώς επέλεξε να είναι προσεκτικός στην ανασταλτική λειτουργία καθώς η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί τον εξυπηρετούσε. Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν επιλογή από το να βγουν μπροστά, με συνέπεια ο ρυθμός να είναι εξαιρετικός καθώς η ομάδα του Μαρτίνς έψαχνε το χτύπημα στο transition.

Η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω αλλά ευκαιρίες δεν δημιουργούνταν, αν εξαιρεθούν κάποια σουτ που, κατά βάση, έγιναν εκτός περιοχής: στο 15΄ κεφαλιά του Ελ Αραμπί έδιωξε ο Ανέστης, στο 17΄ σουτ του Μεντόσα μπλόκαρε ο Τζολάκης, στο 19΄ δυνατό σουτ του Βρουσάι μάζεψε ο Ανέστης, στο 41΄ σουτ του Νταγκό μάζεψε ο Τζολάκης, ενώ στο 45΄ εξαιρετικό σουτ του Καρβάλιο έφυγε μόλις άουτ.

Ο ρυθμός διατηρήθηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με τα «καναρίνια» να έχουν μια καλή στιγμή στο 56΄ σε σουτ του Ντουάρτε, που απέκρουσε ωραία ο Τζολάκης. Ο Μαρτίνς προχώρησε σε μαζεμένες αλλαγές για να φρεσκάρει και να δώσει μεγαλύτερη συνοχή στη σαφώς ανομοιογενή αρχική ενδεκάδα του, με παίκτες έμπειρους και ξεκούραστους.

Στο 66΄ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μια καλή ευκαιρία, όταν κοντινό σουτ του Λόπες, έδιωξε ο Ανέστης και στην εξέλιξη της φάσης σούταρε ο Τικίνιο, με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να μπλοκάρει.

Όσο παρέμενε το 1-0 ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη φωτιά και «κάηκε» στο 85΄, καθώς ο έμπειρος και ικανός σκόρερ Καρέλης βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε για να εκτελέσει τον Τζολάκη. Το παιχνίδι όμως είχε δρόμο και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας έγραψε το 2-1 από κοντά και ύστερα από ασίστ του Κίτσου, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο 96΄ ο Τικίνιο έχασε μεγάλη ευκαιρία αστοχώντας σε κεφαλιά και στο 105΄ ο Βρουσάι σούταρε πάνω από το δοκάρι, σε νέα μεγάλη φάση για τους «ερυθρόλευκους». Τελικά, ο άνθρωπος που έσωσε την παρτίδα για την ομάδα του ήταν κι εκείνος που την κέρδισε: ο Γιώργος Μασούρας, ο πιο πολύτιμος ποδοσφαιριστής σε κάθε πλάνο του Πέδρο Μαρτίνς, πήρε την μπάλα στο ύψος της περιοχής, στο 115΄ και με ωραίο σουτ εκτέλεσε για δεύτερη φορά τον Ανέστη κι έστειλε την ομάδα του στους «τέσσερις» του Κυπέλλου.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκορτσίλας Ευστάθιος (Μακεδονίας)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 89΄ Ντουάρτε

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Παπαδόπουλος, Μ. Καμαρά, Μπα - Βργκοτς, Λάρσον, Μεντόσα, Ντουάρτε

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Βρουσάι, Παπαδόπουλος, Μπα, Κίτσος, Κανέ (66΄ Μαντί Καμαρά), Σουρλής (98΄ Σουρλής), Φαντιγκά (53΄ Μασούρας), Καρβάλιο (66΄ Ρόνι Λόπες), Ονιεκούρου (76΄ Κούντε), Ελ Αραμπί (53΄ Τικίνιο).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Μπακαδήμας (57΄ Λάρσον), Μαλής, Βργκοτς, Περέιρα, Μάρτενσον, Αντούνες (57΄ Φλόρες), Ντουάρτε, Νταγκό (90΄ Χουχούμης), Μεντόσα (82΄ Μπαρμπόσα), Καρέλης (90΄ Τσιγγάρας).

