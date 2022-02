Οικονομία

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Έβαλαν φωτιά στο τσίπουρο στην εθνική οδό (εικόνες)

Οι αγρότες του Τυρνάβου, αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν στην Κυβέρνηση με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Με έναν ξεχωριστό τρόπο αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν οι παραγωγοί στον Τύρναβο Λάρισας, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που γίνονται σε όλη τη χώρα.

Το μπλόκο του Τυρνάβου στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης …πήρε φωτιά καθώς οι παραγωγοί έκαψαν το τσίπουρο το οποίο έχυσαν στο οδόστρωμα.

Στο σημείο βρέθηκαν δεκάδες τρακτέρ και πολλοί διαμαρτυρόμενοι παραγωγοί.

