Κατάληψη σχολείου μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητές

Σοκάρουν οι καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης από καθηγητές. Με τι τρόπο εκβίαζαν μαθήτριες;

Μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η πρωτοβουλία μαθητών και μαθητριών πρακτικού λυκείου της ευρύτερης περιοχής της Κοζέντσα, στην περιφέρεια της Καλαβρίας, που προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους για να καταγγείλουν σεξουαλικές παρενοχλήσεις από καθηγητές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, μια μαθήτρια, όταν ήταν 14 ετών, αναγκάστηκε να στείλει φωτογραφία - στην οποία ήταν γυμνόστηθη - σε καθηγητή μαθηματικών. Σύμφωνα με την κοπέλα (η οποία τώρα έχει ενηλικιωθεί) ο εκπαιδευτικός απαίτησε τη φωτογραφία για να μη βαθμολογήσει τη μαθήτρια κάτω από την βάση, ενώ στη συνέχεια φέρεται να συνέχισε να την παρενοχλεί.

Εν τω μεταξύ, άλλες δέκα μαθήτριες ανέφεραν ότι παρενοχλήθηκαν από καθηγητές (τουλάχιστον τρεις εμπλέκονται) και σύντομα πρόκειται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Η κινητοποίηση των μαθητών οφείλεται στο ότι, όπως τονίζουν, η διευθύντρια του σχολείου δεν έκανε τίποτα για να τιμωρήσει τους υπεύθυνους, καθώς οι καθηγητές που εμπλέκονται στην υπόθεση συνεχίζουν να διδάσκουν κανονικά. Καταλυτικό ρόλο στη δημοσιοποίηση των αποκαλύψεων είχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρθηκε απόψε και η Ιταλίδα υπουργός Ισότητας, Έλενα Μπονέτι, η οποία τόνισε ότι «η νέα γενιά γυναικών αρνείται, πλέον, να δεχθεί τις αδικίες και τις παρενοχλήσεις υπομένοντας» και ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας της χώρας «να προχωρήσει σε μια αυστηρή, όσο και άμεση έρευνα».

