Κύπελλο Ελλάδας: Απίστευτη ανατροπή στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Εντυπωσιακό φινάλε στο ντέρμπι των «Δικέφαλων» που έδωσε το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Το απόλυτο «θρίλερ» έγινε στο ΟΑΚΑ με τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει δύο γκολ στις καθυστερήσεις και να προκρίνεται στους «4» του κυπέλλου, νικώντας 2-1 την ΑΕΚ. Το πρώτο ματς στην Τούμπα είχε λήξει ισόπαλο 0-0 και η Ένωση «αγκάλιασε» την πρόκριση όταν προηγήθηκε με τον Σιμόες στο 83΄. Όμως, ο Κούρτιτς στο 90+5΄ και ο Μιτρίτσα στο 90+7΄ υπέγραψαν ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντέρμπι των τελευταίων ετών και έστειλαν την ομάδα του στους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Υπό το βλέμμα του νέου ομοσπονδιακού προπονητή, Γκουστάβο Πογέτ ο οποίος έκανε «ντεμπούτο» σήμερα στο ΟΑΚΑ, οι δύο «Δικέφαλοι» έδωσαν μάχη για να παραμείνουν στη διεκδίκηση του κυπέλλου. Το θέαμα ήταν πολύ μέτριο σε ένα από τα χειρότερα ντέρμπι των τελευταίων ετών, καθώς ήταν φυσιολογικό να κυριαρχήσει η σκοπιμότητα αφού το διακύβευμα ήταν πολύ μεγάλο. Όμως το φινάλε... αποζημίωσε τόσο τον Ουρουγουανό εκλέκτορα, όσο κι εκείνους που παρακολούθησαν το ματς.

Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όμως οι γηπεδούχοι ήταν επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν τη μεγάλη ευκαιρία. Ήταν, βέβαια, άτυχοι ξανά, αφού όπως και στο ματς της Τούμπας είδαν ένα γκολ τους να ακυρώνεται για οφσάιντ στο... χιλιοστό. Στο 15΄ απο εκτέλεση φάουλ του Άμραμπατ, ο Μήτογλου σκόραρε με προβολή, όμως στον επανέλεγχο της φάσης από τον VAR, υποδείχθηκε σε αντικανονική θέση.

Η ΑΕΚ πήρε να ηνία μετά τα πρώτα 20-25 λεπτά, χωρίς ωστόσο να γίνει απειλητική. Γενικά σε ολόκληρο το πρώτο 45λεπτο διεξήχθη ένα παιχνίδι με πολλές προσωπικές μονομαχίες, κυρίαρχο στοιχείο τη δύναμη και ελάχιστες -μάλον «μηδενικές»- φάσεις.

Με δεδομένο και το 0-0 της Τούμπας, όσο περνούσε ο χρόνος γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η πρόκριση θα κρινόταν από ένα και μόνο γκολ. Το πέτυχε ξανά ο Μήτογλου στο 60΄, όμως και πάλι ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης! Στο 66΄ Ο Τσιντώτας πραγματοποίησε δύσκολη επέμβαση σε φάουλ του Κούρτιτς στην καλύτερη στιγμή του ΠΑΟΚ, ενώ στο 83΄ η Ένωση πήρε το προβάδισμα.

Ο Λιβάι Γκαρσία έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στο ύψος της περιοχής και ο αρχηγός Αντρέ Σιμόες με άψογο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε στο υπόλοιπο του αγώνα όμως δεν έδειχνε απειλητικός, μέχρι το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τότε, ο Γιασμίν Κούρτιτς με απίθανο φαλτσαριστό σουτ, έστειλε τη μπάλα «δοκάρι και μέσα» και ουσιαστικά καθάρισε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ, χάρις στο εκτός έδρας γκολ που ισχύει ακόμα στις εγχώριες διοργανώσεις. Δύο λεπτά αργότερα, στο 90+7΄, ο Μιτρίτσα με ακόμα ένα ωραίο σουτ από το ύψος της περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και έστειλε τον ΠΑΟΚ στα ουράνια.

Διαιτητής: Αντρέας Έκμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες: Ρότα - Άκπομ, Σίντκλεϊ

AΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Ρότα (90΄ Μισελέν), Μήτογλου, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Σιμόες, Σιμάνσκι, Άμραμπατ (90+3΄ Ανσαριφάρντ), Γκαρσία, Τσούμπερ, Αραούχο (90΄ Λε Ταλέκ)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης (63΄ Σάστρε), Ινγκασον, Κρέσπο, Σίντκλεϊ (90+3΄ Μουργκ), Τσιγγάρας (64΄ Μίτριτσα), Κούρτιτς, Αουγκούστο, Ζίβκοβιτς (82΄ Βιεϊρίνια), Μπίσεσβαρ, Άκπομ

