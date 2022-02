Αθλητικά

Καμίλα Βαλίεβα: Βρέθηκε ντοπέ το παιδί θαύμα του καλλιτεχνικού πατινάζ

Η 15χρονη αθλήτρια έγραψε ιστορία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ως η πρώτη γυναίκα που επιχείρησε και πέτυχε τετραπλό άξελ.

Η ρωσική εφημερίδα RBC αποκάλυψε σήμερα (9/2) ότι η σταρ του καλλιτεχνικού πατινάζ, Καμίλα Βαλίεβα, βρέθηκε θετική σε τριμεταζιδίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στηθάγχης), στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Η εφημερίδα, ωστόσο, δεν γνωστοποίησε τις πηγές της.

Η είδηση για την αθλήτρια, η οποία έγινε στο Πεκίνο η πρώτη γυναίκα του καλλιτεχνικού πατινάζ που πέτυχε τετραπλή περιστροφή στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, διέρρευσε αργά το βράδυ, ενώ η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει ότι η 15χρονη, μέλος του «χρυσού» συνόλου στο ομαδικό του καλλιτεχνικού πατινάζ, βρέθηκε θετική στο τεστ.

Η τριμεταζιδίνη περιλαμβάνεται στον κατάλογο μεταβολικών ρυθμιστών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) και απαγορεύεται τόσο εντός όσο και εκτός διοργανώσεων.

