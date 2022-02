Κόσμος

Ιταλία: Τρεις σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν και έβγαλαν τους κατοίκους από τα σπίτια τους.

Τρεις σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν απόψε στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια στη βόρεια Ιταλία.

Η πρώτη, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 7.55 το βράδυ (τοπική ώρα), στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Ρέτζιο Εμίλια. Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 4,3 βαθμών, σημειώθηκε στις 9. Τέλος, η τρίτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε 14 λεπτά αργότερα - πάντα στη ευρύτερη περιοχή της πόλης Ρέτζιο Εμίλια - και ήταν μεγέθους 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η ιταλική Πολιτική Προστασία κινητοποιήθηκε άμεσα και μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή υλικές ζημιές. Μεγάλο μέρος των κατοίκων της περιοχής, μετά τις πρώτες δύο δονήσεις, βγήκε από τα σπίτια του και βρίσκεται ακόμη στο ύπαιθρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Κάτσικας: Η γνωριμία και η μοιραία συνάντηση με τον δολοφόνο του (βίντεο)

Νοσοκομείο Νίκαιας: Νεαροί τα έκαναν γυαλιά καρφιά (εικόνες)

Κατάληψη σχολείου μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητές